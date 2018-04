En las audiencias ante el Comité Judicial y el de Comercio del Senado de los Estados Unidos, Mark Zuckerberg por un momento abandonó su argumento histórico de Facebook como una plataforma que no es responsable de los contenidos que publican sus usuarios y, por ende, no lo es de las noticias falsas, ni de las operaciones de los agentes rusos, ni de las derivaciones de apps como This Is Your Digital Life, ni del discurso violento contra los rohingya en Myanmar, ni de los videos con ejecuciones de ISIS, etcétera.