Las anexiones de Rusia en Ucrania son un desastre jurídico y estratégico

El jefe de estado ruso, Vladimir Putin ordenó falsos referendos en cuatro regiones ucranianas para declararlas como parte de Rusia (Reuters)

“¿Dónde empieza la patria?”, el tema patriótico de una serie de películas de la época soviética que glorificaba al KGB, es una de las melodías favoritas de Vladimir Putin. En 2010 la tocó torpemente al piano en un concierto benéfico, y disfrutó de un pequeño revival en 2014 en torno a la toma de Crimea por parte de Rusia en Ucrania. Esta semana la canción adquirió un subtexto irónico. Después de que la Duma, el parlamento ruso, haya anexionado formalmente las zonas ocupadas en el este y el sur de Ucrania, el gobierno del país ya no está seguro de dónde empieza la patria.

Oficialmente, Rusia afirma haber incorporado las provincias de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson. Pero de las cuatro, sólo Luhansk está bajo el control casi total de Rusia. Las anexiones están supuestamente justificadas por falsos referendos que Rusia hizo gala de celebrar del 23 al 27 de septiembre, pero ni siquiera puede pretender haber consultado a las poblaciones de las zonas que no administra. El ejército ucraniano está avanzando rápidamente en varias zonas, y las líneas del frente son fluidas. El 3 de octubre, cuando la Duma se preparaba para votar, Dmitry Peskov, el portavoz del gobierno ruso, dijo a los periodistas que no podía decir exactamente qué partes de Kherson y Zaporizhia eran ahora parte de Rusia: “Seguiremos consultando con las poblaciones locales; eso dependerá de sus deseos”.

Esto ha creado confusión. “Por primera vez desde no sé qué siglo, Rusia no tiene fronteras reconocidas en su parte occidental”, afirma Arkady Moshes, académico ruso del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales. “Si pensamos que Ucrania cruza a algunas zonas pero no a otras, ¿dónde trazamos la línea?”. Los países de la OTAN han dado instrucciones a Ucrania para que no utilice las armas suministradas por Occidente para atacar el territorio ruso, pero Rusia considera ahora que amplias zonas de Ucrania son también territorio ruso.

Los aliados de la OTAN rechazan las anexiones. Pero, junto con los reiterados votos de Vladimir Putin de utilizar armas nucleares para defender la patria, las anexiones pretendían extender el paraguas nuclear de Rusia a los territorios ocupados. Sin embargo, incluso mientras se llevaban a cabo, las fuerzas ucranianas avanzaban hacia las regiones que Rusia reclama ahora como territorio nativo. En todo caso, esto ha reducido la credibilidad de las amenazas nucleares de Rusia. Pero la imprecisión de las líneas rojas de Rusia también hace más probable la (ligera) posibilidad de un intercambio nuclear accidental.

Las anexiones han puesto fin a cualquier esperanza que los países occidentales pudieran albergar de un alto el fuego y de negociaciones a corto plazo. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dice que sólo negociará con el sucesor de Putin. Oficialmente, los aliados occidentales de Ucrania apoyan sus ambiciones de recuperar todos los territorios que Rusia le ha arrebatado desde 2014. Pero extraoficialmente, algunos países distinguen entre las zonas ocupadas por Rusia desde que las invadió el 24 de febrero, y las que estaban en poder de las autoproclamadas “repúblicas” apoyadas por Rusia en Donetsk (DNR) y Luhansk (LNR). Crimea suele situarse en otra categoría todavía. Muchos países que apoyan los esfuerzos de Ucrania para rechazar la actual invasión rusa se han mostrado reticentes a firmar su ambición de retomar la península.

“Hubo una división en la UE entre los países que seguían la línea estadounidense-británica de que Ucrania debía simplemente ganar, y los que seguían la línea París-Berlín de que era importante no humillar a Rusia y que la guerra terminaría en las negociaciones”, dice Bob Deen, del Instituto Clingendael, un grupo de reflexión holandés. Muchos asumieron discretamente que era poco probable que Ucrania recuperara Crimea militarmente, y que en última instancia podría aceptar su anexión por parte de Rusia como parte de un acuerdo de paz. Incluso Estados Unidos señaló en ocasiones que trataba a Crimea de forma diferente. Cuando Ucrania bombardeó una base aérea rusa en la península en agosto, el Pentágono señaló que ninguna de sus armas había sido utilizada en el ataque.

Ahora que todos los territorios ocupados de Ucrania han sido equiparados por Rusia a Crimea, ese trato es aún más difícil de imaginar. “Hasta ahora, Crimea era otra cosa”, dice Gustav Gressel, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, otro think tank. “Aunque los ucranianos nunca lo dirían públicamente, eran conscientes de que en Occidente y en la percepción rusa había una diferencia, y quizá habría que concluir la guerra sin retomarla”. Las anexiones, dice, “enterraron eso”.

Según el derecho internacional, todas las anexiones de Rusia son igualmente ilegítimas. En las disputas territoriales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las justificaciones más importantes que alegan los países giran en torno a los tratados existentes, el control efectivo del territorio o la doctrina del uti possidetis, que sostiene que los antiguos límites administrativos deben convertirse en fronteras cuando los territorios alcanzan la independencia. La frontera de Ucrania con Rusia, reconocida internacionalmente, sigue el límite que existía entre las repúblicas ucraniana y rusa cuando ambas eran miembros de la Unión Soviética, antes de su colapso en 1991. Los países se comprometieron a respetar esos límites en un tratado de amistad en 1997, y ratificaron un claro tratado de fronteras en 2003.

Rusia ha justificado su acaparamiento de tierras en Crimea y el este de Ucrania con el precedente de la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999, y la declaración de independencia de ese país en 2008. Pero la CIJ dictaminó que la declaración de independencia de Kosovo era legítima, en parte porque fue realizada por una legislatura elegida libremente y no sometida a amenazas militares. (Muchos países, incluidos cinco miembros de la UE, siguen sin reconocerla). En Crimea, el llamado referéndum de independencia se celebró bajo las armas de las tropas de ocupación, al igual que la posterior votación del Parlamento de Crimea para unirse a Rusia. Los simulacros de referéndum de septiembre fueron aún más fraudulentos: el 99% de votos a favor en Donetsk dejó claro que las autoridades rusas simplemente habían maquillado los resultados.

Sólo unos pocos países han reconocido la anexión de Crimea, principalmente clientes rusos de larga data como Nicaragua y Siria. Sin embargo, desde 2014 hasta 2022, la reacción de Occidente se limitó a sanciones relativamente modestas, en parte porque algunos gobiernos dieron discretamente cierta credibilidad a las afirmaciones de Rusia. En privado, los diplomáticos europeos solían señalar que Crimea, que gozaba de un estatus autónomo dentro de Ucrania, tenía una larga historia de dominio ruso y una población mayoritariamente de etnia rusa. “Muchos de ellos pensaban que, aunque el referéndum hubiera sido libre y justo, la mayoría de la gente habría votado por unirse a Rusia”, afirma Deen, que en aquel momento era el asesor para Crimea de la OSCE, un grupo europeo de supervisión de la seguridad.

Estos puntos de vista podrían volver a la palestra si la guerra en Ucrania llegara a un punto muerto, dejando a Crimea tras las líneas rusas y abriendo la posibilidad de un alto el fuego. “El resultado ideal, desde la perspectiva de Berlín, sería que Rusia retrocediera a las líneas del 24 de febrero, lo que llevaría a algún tipo de conversaciones”, dice Janis Kluge, del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, un grupo de expertos.

Pero por el momento, añade Kluge, lo único que importa es cómo se desarrolla la guerra sobre el terreno. Si los combates van tan mal para Rusia que Crimea puede caer, “Putin probablemente ya no estará”. El 4 de octubre, las fuerzas ucranianas continuaron su rápido avance hacia el sur en Kherson, mientras las líneas rusas parecían colapsar en algunos lugares. El objetivo de Ucrania de reconquistar todo su territorio perdido ya no parece tan inverosímil.

