"Salí con amigos. Anthony estaba sentado en una mesa cercana a mí y no paraba de mirarme. Finalmente fui a hablar con él y me pidió que bailara. Dijo que estaba nervioso porque temía que alguien nos viera juntos. Antes de irse, pidió mi Snapchat y me dio el suyo. Me envió un mensaje allí al día siguiente, y casi todos los días durante las próximas dos semanas", relató.