Una respuesta “gélida”, llamados febriles y el gesto inolvidable de Lottar Matthäus: así se recuperó la camiseta de Maradona en la final de México 86

El momento en el que Matthaus entregó la camiseta de Maradona

Un Lottar Matthäus por momentos divertido, y por otros, emocionado, destacó que por más que le ofrecieran millones de euros para comprarla, decidió obsequiar “al pueblo argentino” la camiseta que usó Diego Maradona en la final del Mundial de México 1986 y que cambió con el astro en el entretiempo, “porque eso no se puede comprar con ningún dinero” en el acto que se llevó a cabo en la embajada argentina en Madrid.

Marcelo Ordás, presidente de “Legends”, quien adelantó que en enero de 2023 se abrirá al público un museo de siete pisos en la céntrica y siempre muy concurrida zona de Puerta del Sol y con un precio accesible de entrada de alrededor de 20 euros, elogió a Matthäus al considerarlo “una persona muy cálida y generosa” y que fue “impactante” conocer personalmente “a una leyenda del fútbol y al mejor jugador alemán de todos los tiempos”.

Matthäus, visiblemente conmovido, y que recibió una plaqueta por parte del embajador argentino Ricardo Alfonsín luego de que ambos, junto a Ordás, descubrieran la camiseta con el número diez en su espalda que usara Maradona en la final del Mundial de México 1986, afirmó que “se puede comprar todo con dinero pero quise obsequiar esta camiseta al pueblo argentino y eso no se paga”, generando un cerrado aplauso de parte de un salón colmado, que contó con la presencia de los embajadores en España de México y Alemania, y del CEO de la Liga Española, Oscar Mayo.

Ordás, sin embargo, relató con detalle cómo se produjeron las conversaciones con Matthäus para conseguir aquella camiseta que Maradona usó en la final del Mundial 1986 y que consideró como “la más importante reliquia de la historia del fútbol argentino”, y contó que la comunicación, al principio, “fue frustrante, porque recibí una típica respuesta alemana, gélida: ‘gracias, pero no estoy interesado’”.

Sin embargo, Ordás, uno de los más importantes coleccionistas del mundo, recordó que todo cambió cuando viajó a Londres para la subasta de otra camiseta, la que usó Maradona ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México y no la pudo conseguir “por una cuestión de mucho dinero”. “Lottar vio por TV lo que ocurrió y me dejó un mensaje y destacó el coraje como argentino de ir a buscar ese patrimonio en Inglaterra. Nos vimos en Berlín y siempre fue una persona muy cálida y generosa. Cuando nos dio el Ok definitivo, me parecio muy importante la posibilidad de compartirlo con la prensa, los fanáticos del mundo y los argentinos”. Lo definió como “una persona súper divertida, chistosa, y pocos jugadores aman tanto al fútbol como él”.

“No sorprende la generosidad de Matthäus. Sorprende quizá a la gente en general pero el que lo conoce, sabe que es una persona con muchos valores y él entendió con argumento fehaciente que esta reliquia debía estar en un lugar especial”, insistió Ordás.

La casaca que estaba en poder del ex futbolista alemán (EFE)

Por su parte, Matthäus hizo gala de un excelente humor, como cuando llevó a cabo su propio relato sobre cómo decidió obsequiar la camiseta de Maradona a “Legends”: “Hubo vaaarias (acentuó esta palabra, como denotando cansancio, ante la risa del público) llamadas de Marcelo y al final me convenció porque creo que su museo es el lugar perfecto para que esté. Maradona es una leyenda con la que compartí muchos años de fútbol gracias a que fuimos contemporáneos”.

El ex capitán y campeón del mundo con la selección alemana en Italia 1990, recordó que con Maradona “jugamos en contra varias veces, pero también jugamos juntos en un inolvidable partido, junto a Enzo Francescoli, en Sevilla, durante un homenaje a Michel Platini, y en el que marqué un gol gracias a una asistencia de Diego, en 1988 y es más, tengo una reliquia de eso como video en mi teléfono celular y vamos a ver si se lo envío a Marcelo para su museo”, dijo en tono de broma como si especulara, generando otro momento de hilaridad en el salón.

“Con Diego nos reunimos muchas veces, en algunas pasamos la noche hablando de fútbol en italiano, el idioma que nos unía (ambos jugaron en el Calcio, Maradona en el Napoli y Matthäus en el Inter) y bebiendo cerveza (”sólo una”, aclaró, haciendo reír otra vez al público asistente), y en otras ocasiones, sólo en silencio, hablando poco, y bebiendo cerveza (“sólo una”, insistió)”.

Ante la pregunta de Infobae sobre lo que hablaron mientras intercambiaron sus camisetas en las finales del Mundial 1986 y en la de 1990, Matthäus respondió que cambiaron muchas en sus carreras “porque fuimos amigos” pero que aquella vez “hablamos muy poco” porque “en México fue en el entretiempo y no hubo posibilidades de charlar” y que en cuanto a Italia “fue después del partido y teníamos estados emocionales muy diferentes”, y agregó otra vez en tono de broma que esa camiseta de Maradona “quedó en el Museo del Fútbol de Alemania, pero si Marcelo (Ordás) sigue insistiendo, quizá algún día recupere también esa camiseta”, en otro momento de risas, más aún cuando consultado en el final de la presentación sobre cuál es su próximo objetivo para el Museo, afirmó que “la camiseta que usó Maradona en la final de Italia 90″.

Durante el acto, conducido por el periodista y relator Víctor Hugo Morales, quien destacó que el título mundial que obtuvo la selección argentina en 1986 fue “en democracia y durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, padre del actual embajador en España”, y con la llamativa ausencia de Jorge Valdano, residente en Madrid y autor de un gol en la final del Mundial 1986, se emitió también un breve saludo de Claudio Tapia, el presidente de la AFA.

La simpatía de Matthäus apareció otra vez cuando le preguntaron por qué no continuó su carrera de entrenador (que casi lo deposita en Racing Club), y como respuesta, afirmó que de haberlo sido “tal vez no habría podido venir ahora a este acto en Madrid” y sostuvo que para el Mundial de Qatar, ve como equipos fuertes a Alemania, Argentina y Francia “aunque será un torneo muy complicado”.

Ordás afirmó también sobre Matthäus que “de manera poco común en estos tiempo materialistas, de inmediatez, sintió desde su generosidad poder traer a esta colección que tiene como objetivo preservar el testimonio de este héroes de pantaloncitos cortos, este objeto tan preciado y le demuestra al mundo, a ‘Legends’ y a los argentinos, que por sobre todo reina la generosidad, porque es un hombre que ama al fútbol y me dice que lo jugó para disfrutarlo con la gente”.

Finalmente, Ordás indicó que su museo se instalará en Madrid desde enero de 2023 “porque es la capital mundial del fútbol, porque está en Europa y porque además de tener al club más importante del mundo, el Real Madrid, está el Atlético, que es un constante animador de competiciones internacionales con uno de los estadios más modernos del mundo, porque tiene la mejor liga del mundo, el clásico más visto del mundo, y porque tiene la Federación Española, una de las más potentes del mundo”.

“El museo estará en la Puerta del Sol – dijo Ordás a Infobae- porque se trata de un lugar estratégico para los amantes del fútbol. Queríamos que fuera algo conmovedor. En los museos del Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Boca, River, Milan, vemos el color de ese club y si no sos hincha podés reconocerle la grandeza, pero en el corazón no te pasa nada. Nosotros vamos a intentar que a cada uno de los visitantes del fútbol mundial les dé una caricia en el corazón teletransportándolos a ese momento en el que definitivamente fuimos muy felices todos como sólo el fútbol lo puede lograr”.

Ordas, junto a Matthaus y la gema en la vitrina

