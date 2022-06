El momento divertido de Sabatini en la cena de las leyendas en Roland Garros: cantó un tema de los Rolling Stones con la banda de John McEnroe

La mejor jugadora de tenis de la historia argentina aprovechó que John McEnroe y su banda tocaron en la celebración previa a la final del torneo

Gabriela Sabatini está viviendo un renacer con su vuelta al tenis. Es que después de tantos años desde su retiro, la mejor tenista femenina de la historia en Argentina volvió a jugar en uno de los epicentros de la disciplina en el mundo. Junto a Gisela Dulko están participando del torneo de leyenda de Roland Garros y hoy jugarán la final del certamen.

En la previa al duelo definitorio en el que se verán las caras contra las italianas Flavia Pennetta (ex pareja de Dulko en el circuito profesional; juntas fueron N° 1 del mundo) y Francesca Schiavone, las argentinas participaron de una cena con el resto de ex jugadores y jugadoras históricas que se llevó a cabo en el Hotel Barriere Le Fouquet’s, ubicado en el centro de París.

Así fue que, además de la camaradería que se puede observar en este tipo de reuniones, varias de las mejores raquetas de todos los tiempos aprovecharon para celebrar su regreso al polvo de ladrillo del Abierto de Francia. Y qué mejor que hacerlo con música y de la mano de uno de los tenistas más destacados de todos los tiempos y que también es guitarrista.

John McEnroe aprovechó la oportunidad para tocar junto a su banca y, mientras entonaban el clásico de los Rolling Stone Satisfaction, Sabatini fue una de las que se sumó a los coros junto a Mary Pierce e Iva Majoli. Justamente, Gaby y Gisela vencieron a la francesa y croata por 6-4 y 6-1 en el último partido del Grupo A del torneo femenino, lo que les valió quedarse con el liderazgo de la zona y avanzar a la definición de este sábado a jugarse en la segunda cancha por orden de importancia en Roland Garros, el escenario Suzanne Lenglen.

Sabatini y Dulko junto a Flavia Pennetta y Francesca Schiavone, sus rivales en la final del torneo de leyendas (@giseladulko)

A los 52 años, Sabatini decidió tener actividad oficial en el mundo del tenis tras permanecer mucho tiempo alejada de este tipo de exhibiciones y eligió a Dulko (37 años) como su compañera, con quien mantiene una estrecha relación a pesar de no ser contemporáneas. “Primera vez que juego el torneo de leyendas. Empezamos a jugar con Gise, a entrenar, a hacer pádel y nos vieron los organizadores. Nos habrán visto bastante bien y ahí nos invitaron para jugar. A mí me dio un poco de cosa al principio, nervios”, reconoció la ganadora del US Open en 1990 cuando se confirmó que serían parte del torneo de leyendas femenino.

El regreso de ambas fue un éxito. Más allá de lo que suceda en la final, en la que se enfrentarán a la dupla italiana, tanto Gabriela como Gisela mostraron toda su categoría con la raqueta en las manos. Desde exquisitas voleas cerca de la red o buenos golpes con su drive o revés, las argentinas ganaron con justicia el derecho de disputar el último partido de este campeonato.

En su camino a la final, lograron vencer en el debut a las estadounidenses Lindsay Davenport y Mary Joe Fernández por 6-3 y 6-3. Luego cayeron ante las locales Tatiana Golovin y Nathalie Tauziat por 6-4 y 6-4, pero se repusieron con un buen nivel frente a croata Majoli y la francesa Pierce con un 6-4 y 6-1 para avanzar a la definición.

Las argentinas junto a amigas en la cena de leyendas de Roland Garros (@giseladulko)

