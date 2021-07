Patrón Bermúdez y Óscar Córdoba fustigaron a Edwin Cardona tras su desplante a Boca: “Las cosas han cambiado”

‘Patrón’ Bermúdez y Óscar Córdoba no se guardaron nada ante la situación de Edwin Cardona en Boca. Foto: Archivo

Boca Juniors recibirá Atlético Mineiro de Brasil protagonizarán el duelo más atractivo en el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize afrontará este juego con numerosas bajas de jugadores: el ídolo Carlos Tevez, el arquero Esteban Andrada, el volante Nicolás Capaldo, los zagueros Julio Buffarini, Leonardo Jara y Emmanuel Mas y los delanteros Mauro Zárate y Franco Soldano.

Por el contrario, el equipo de Miguel Ángel Russo solo incorporó al volante Esteban Rolón y a los delanteros Nicolás Orsini y Norberto Briasco, además de la vuelta de Marcelo Weigandt de su préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata.. Asimismo, cabe recordar que los colombianos Edwin Cardona y Frank Fabra, no se habían unido al equipo en la mañana del lunes tras su participación en la Copa América con la selección Colombia, y por ende no fueron convocados.

Y es que precisamente Cardona se vio involucrado en un escándalo este fin de semana, pues por medio de distintos videos que circularon en redes sociales se evidenció que asistió a una fiesta con varios cantantes colombianos y desde Argentina no tardaron las molestias.

Cardona en una fiesta en Medellín antes de volver a Boca

Si bien no habría sanción para el volante cafetero, sí hay mucho malestar porque el club le había facilitado un chárter para que retornara apenas finalizó la Copa América y él la rechazó. No obstante, cabe aclarar que el representante del jugador confirmó que tenía permiso hasta el día lunes para unirse a las prácticas. Por supuesto, el enojo de los hinchas se hizo sentir en redes sociales.

En medio de este clima, Jorge Patrón Bermúdez, actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca. El ex defensor, ídolo del equipo xeneize, habló en Balón Dividido de ESPN Colombia y fue claro al decir que por parte del club no se ha actuado de mala manera.

“El club ha hecho las cosas muy bien. En qué se le puede señalar al club cuando es uno de los pocos internacionalmente hablando o creo que el único, que tiene 4 colombianos en sus filas y que apuesta en grande por títulos en grande. En Argentina y el mundo todos saben que Boca siempre creyó y sigue creyendo en el deportista colombiano, hizo todo lo que tenía que hacer para tenerlo cómodo y contar con él (con Cardona)”, expresó inicialmente.

Además, se refirió a lo que podría pasar con Cardona en Boca en un futuro: “Lo que venga a futuro dependerá de muchos factores. No olviden que en todo equipo hay que tener en cuenta la posición de un cuerpo técnico que es el que define los pasos, decisiones y permisos. El jugador tiene que responderle a ese cuerpo técnico en confianza, en la cancha y fuera de ella. Habrá que esperar lo que en el futuro se pueda llegar a dar. Boca siempre quiso lo mejor, cedió al jugador a la Selección cuando lo tuvo que ceder, quiso que estuviese rápidamente acá para que brille, para que haga las cosas como corresponden, y en este proceso las cosas han cambiado y hay que esperar a lo que puede llegar a pasar”, añadió.

Finalmente, recalcó que Boca siempre le ha cumplido a Cardona en todo: “En Boca hay 4 colombianos y gracias a Dios, a lo que se puedo hacer históricamente, cada vez se les presta más atención y se tratan de mejor manera. Están al día y se les cumple en todo. A veces se olvida lo que nos costó para que creyeran en nosotros, nos costó mucho. Hoy estamos en otro mundo, en unos años alegres y con la foto y dos videos se llega a cualquier club de la Argentina. En la época de nosotros no, había que jugar 250 partidos en primera división y ser figura en la Selección para que lo miraran a uno. Tuvimos la oportunidad de llegar y decir los jugadores colombianos son profesionales, son señores, entran a la cancha y son hombres”.

Óscar Córdoba sobre Cardona

Por la misma línea opinó el también ex jugador de Boca Juniors, Óscar Córdoba, pues durante la transmisión del programa ESPN FC, no ocultó su molestia por la actitud del atacante. El ex arquero además recordó a su padre y también el éxito que tuvo a principios de siglo XX, bajo la dirección de Carlos Bianchi.

“Cuando uno tiene responsabilidades con una empresa o con una familia, llamémoslo así, cumple con las obligaciones y, en este caso, se llama Boca (…) Entonces esto es un lapso de vida, está bien, la familia también es un lapso de vida. Pero hay unas obligaciones, de pronto yo llevaba el profesionalismo a una manera o una escala que, entiendo, Cardona no la vive y no la siente de esa manera. Uno tiene unos compromisos y, en este caso, sonaré ñoño o lo que quieran decir, pero mis principios y mi estructura me llevaba a que terminaba la concentración, me montaba en un avión y me iba a jugar”, comentó.

