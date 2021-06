Javier “Chicharito” Hernández cumple 33 años: estos son los momentos emblemáticos de su carrera

Happy birthday, 'Chicharito'

Javier “Chicharito” Hernández, celebra hoy su 33 aniversario, y entre las felicitaciones, además de sus fans, se han pronunciado la UEFA Champions League, Premier League y la Fifa World Cup, compartiendo su mensaje a lado de un vídeo con los goles del futbolista.

Javier Hernández Balcázar, es un joven tapatío, conocido en el mundo del deporte como Chicharito, actualmente juega como delantero en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer. En la Copa de Oro 2011 fue nombrado mejor jugador y Bota de Oro del campeonato, anotó siete goles en seis partidos.

Ha sido uno de los primeros jugadores en llegar a jugar a Europa. Estuvo una temporada en el Real Madrid, estancia en la que dejó una anotación de nueve goles y aunque para el equipo no fue suficiente, regresó a Manchester United, donde en sus primero tres años de participación, el futbolista recibió de regalo un Corvette C6, en ese momento el auto tenía un valor de 119.5 mil euros, aproximadamente 2.8 millones en pesos mexicanos.

Durante su corta estancia en el Real Madrid, eligió un modelo de la marca Audio, un Q7 3.0 TDI, el cual tiene un valor que va desde los 1.2 a los 1.4 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con el sitio autmexico.com.

7 momentos de Javier Hernández “Chicharito” en su carrera deportiva

(Foto: Kelvin Kuo/ Reuters-USA TODAY Sports)

1.-Javier se unió al Guadalajara desde los nueve años. En la temporada 2005-2006, jugó con el Chivas Coras, su participación en el partido sobresalió al punto en que en el Torneo de Apertura 2006, y el 9 de septiembre ganó su equipo en 4-0 obre el Club Necaxa, donde el Chicharito anotó el último gol al minuto 83.

2.- En el Apertura 2009, marcó 11 goles mientras jugaba para las Chivas, siendo en ese momento el mexicano con más anotaciones en en el campeonato.

3.- El 30 de septiembre del 2009, debutó en la selección mexicana, contra Colombia. Aunque el equipo tricolor perdió, fue Hernández quien dio el pase para el gol.

4.-El último gol del Chicharito con su playera rojiblanca fue en un partido amistoso entre Chivas y Manchester United, pues el 9 de abril dl 2010, el Manchester firmó a Javier Hernández. Durante el partido, Chicharito participó medio tiempo con el rebaño, fue durante los primeros minutos que anotó el gol. La segunda mitad del partido, se puso la playera del Manchester United, misma que portaría por varios años.

5.- En 2011, el Manchester United se proclamo campeón de la Premir League de Inglatterra, durante la campaña el Chicharito dejó una racha de 20 goles.

6.- En 2014 sorprendió a los aficionados con su fichaje con el Real Madrid, y fue hasta el 31 de agosto del mismo año que la noticia se hizo oficial. Aunque anotó nueve goles durante su estancia y eliminó al Atlético de Madrid, no fue suficiente para mantenerse y regresó con el Manchester United.

7.- Durante el primer mes del 2020, el club Galaxy de Los Angeles de la Major Lagu Soccer hizo oficial el fichaje de Javier Hernández, cambio que le dio fin a poco más de una década en el futbol europeo. Y aunque en sus primeros meses no fue el resultado que esperaba, pues no marcaba goles a favor de su nuevo equipo, durante los primeros meses de el 2021 ha demostrado el talento abriendo marcadores. Como en abril, que le dio a su equipo uno de los primeros goles contra New York Red Bull en la segunda temporada de la Major League Soccer 2021.

