Así reaccionó la Liga MX a la denuncia de Félix Torres por presuntos actos de racismo

Los tres puntos que consiguió el Atlético San Luis en esta jornada 7 del Guard1anes 2021 pasaron a segundo término luego de la denuncia que hizo el jugador Félix Torres por presuntos actos de racismo en su contra.

Su compañero Matheus Doria reveló que Torres ingresó al vestidor con lágrimas en los ojos, debido a que había recibido una serie de “palabras que dolieron demasiado”.

A través de una conferencia de prensa, Torres recalcó su postura y lamentó las acciones de las que fue víctima al interior de una cancha en la Liga MX.

“Lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando, me siento afectado y muy triste. Para mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así; ellos saben la persona que soy y el dolor que estoy sintiendo ahora mismo”, declaró Félix Torres ante los medios de comunicación.

“Amo mi color, quiero mucho a mis compañeros, porque ellos me decían que todo lo que hago siempre están respaldando. Quiero dejarles este mensaje para que no pueda seguir pasando esto en el fútbol, es algo que se ha venido repitiendo pero, si te lo dicen de la manera que lo recibes, en el momento del partido, te golpea mucho”, añadió el zaguero de Santos Laguna.

Ante este suceso y como lo aseguró Torres, la plantilla y cuerpo técnico de Santos Laguna decidió brindarle su solidaridad y espera que esta clase de comportamientos no se vuelvan a repetir en el máximo circuito.

“Acá todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades. Somos Guerreros, somos humanos y decimos no al racismo”, escribió el club lagunero en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, en otra publicaciones, diversos jugadores del plantel y cuerpo técnico también mostraron su solidaridad con Torres.

“Los qué pasó esta noche es lamentable, lo que permitieron los arbitrios no tiene justificación. Hay que hacer algo urgente. NO AL RACISMO”, escribió en su Twitter el futbolista Fernando Gorriarán.

Emilio Orrantía, mejor conocido como “El Charal”, lamentó que el cuerpo arbitral no hayan reaccionado al momento y se dejara seguir el juego normal.

“Increíble que los árbitros permitan estas cosas estando así de cerca. Ver a un compañero llorar por insultos racistas es injustificable. NO AL RACISMO”, escribió el exfutbolista de los Pumas de la UNAM.

Alejandro Irarragorri, presidente del Santos Laguna, apoyó a Felix Torres y mando un mensaje a las autoridades para que no se vuelva a repetir.

“NO AL RACISMO , entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable”, señaló Irarragorri en su cuenta de Twitter.

De igual forma, Laura Irarragorri se posicionó al respecto y declaró que las palabras que denunció Felix Torres se escucharon tan fuerte que traspasaron el campo de juego. “Lamentable... se escuchó hasta el palco.... No al racismo”, añadió.

Por su parte, Mikel Arreola, presidente ejecutivo de la Liga MX, condenó los hechos y mostró su solidaridad con el jugador afectado.

“Ante hechos reportados en el partido Atlético de San Luis / Club Santos, reiteró que cualquier tipo de discriminación NO se tolerará en la Liga BBVAMX. Una vez que concluya investigación se establecerán las sanciones correspondientes para evitar se repitan lamentables expresiones”, escribió el ex candidato a la jefatura de la Ciudad México.

