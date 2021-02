Por qué dejó en el banco a Messi ante Alemania en el Mundial 2006 y qué consejo le daría en este difícil momento de su carrera: 12 frases de José Pekerman

A los 71 años, José Pekerman habla como lo que es, un docente del fútbol. En una entrevista con TNT Sports, el formador de talentos y entrenador recordó su paso por la selección argentina a nivel juveniles y mayores, y se refirió a los cracks que pasaron por sus manos, como el mismísimo Lionel Messi. También habló por primera vez de su salida del combinado colombiano. Y advirtió que su carrera en el banco de suplentes aún no finalizó: “A partir de marzo estamos para seguir dirigiendo”.

Apenas 24 horas después del duro golpe que sufrió el Barcelona ante el PSG (perdió 4-1 por la ida de los octavos de final de la Champions League), José Néstor se explayó sobre el momento de Messi, de 33 años. Forzado a obrar como salvador de un equipo que no está a la altura de su talento, a regañadientes tras los conflictos internos que lo llevaron a intentar salir en 2020 y a apenas cuatro meses de quedar en libertad de acción.

“No es grato, feliz, ver este momento de Messi, lo que le ha sucedido. El momento que él había tomado una decisión, que parecía tan definitiva y parecía que no tenía marcha atrás... Y por lo que ha estado sucediendo, parecía que estaba acertado en ese momento. Es difícil opinar de las cuestiones internas. Cada club tiene su situación especial, pero él ha sido un emblema, la frutilla del postre de esta generación, de este equipo de Barcelona que nos deleitó durante una década. Como todo ciclo, siempre viene una etapa de decaimiento. A veces los fuera de serie son los que más pueden sufrir estas caídas, debe ser un momento muy duro para Lionel, su familia. Este tipo de problemas, que no lo acaben; a él se lo nota bien en lo individual, tiene mucho que dar y en la Selección sigue siendo un jugador clave”, analizó.

El DT evocó cómo fue el descubrimiento de la Pulga en el predio de Ezeiza. Y el operativo para que no se lo llevara la selección de España: “El mejor consejo es que le dé rienda suelta a lo que desea. Como fue cuando lo fuimos a buscar y se lo robamos prácticamente a España. Y eligió Argentina, Ya sabíamos quién era, lo habíamos visto de algunos videos, tanto Claudio Vivas, que habló con Tocalli y teníamos ya algunos informes; fue en el momento que me había alejado de la Selección, fue cuando me fui a trabajar a España a, Leganés, con el gran Carlitos Aimar. Ahí lo vimos jugar en juveniles del Barsa. Hicimos la estrategia; era el momento. Se acercaba el Sudamericano para clasificar al Mundial de Holanda”, narró.

“Esas decisiones fueron puras de él, del corazón, siempre tomó esas decisiones, como también la tomó la familia cuando decidieron ir de tan pequeños a España. Todas las decisiones siempre fueron de ese tipo. Ahora, en estos momentos, el consejo que humildemente le podría dar es que sea feliz”, concluyó.

OTRAS DEFINICIONES DE PEKERMAN

Cómo se Selección potenció a Messi cuando era juvenil

“En el regreso a España, después del Sudamericano Sub 20 de 2005, Barcelona había comenzado la pretemporada y Rijkaard lo lleva a integrar el primer equipo. Ahí me llaman del club, de Barcelona: ‘¿Puede venir?’ Fui con preocupación. Cuando llego al club, me dicen, ‘¿ustedes qué le hicieron?’ Puse cara de asombro. Si jugó bien, están todos contentos, pensé. ‘Pero ese chico es otro. Sabíamos que ya era un proyecto. Hoy lo vio Rijkaard y no lo puede creer. Nos está volviendo locos porque no habíamos iniciado el trámite del pasaporte comunitario’. A partir de ahí quedó incorporado en el primer equipo. Lo vieron agresivo, algo que me despertó mucha curiosidad. Y yo le atribuía mucho a que ese equipo era un equipazo. Lo que siento que le habrá pasado a Leo en ese momento es que todos esos jugadores ya jugaban en Primera con gran categoría y él estaba lejos de Primera. Y cuando te integrás a un equipo , se contagió, pegó un cambio en lo anímico y temperamental. Fue un descubrimiento”.

La polémica por haberlo dejado en el banco ante Alemania en el Mundial 2006

“Yo le expliqué: ‘Vos vas a ser el mejor del mundo, yo vislumbro eso. Pero este Mundial todavía no va a ser el tuyo. Vos vas a jugar todos los minutos que puedas tener según las situaciones de los partidos. Pero te va a servir para escuchar, aprender... Acercate, soltate porque tu Mumndial va a ser el de Sudáfrica. Y vas a jugar muchos años en la Selección”.

“La imagen que quedó es que él no entró en ese último partido. Ese último cambio... Famtaba muy poquito, no quiero volver a ese último partido... Pero en ese banco quedaban todavía Pablito Aimar, Savuiola, Rodrigo Palacio... Teníamos un banco extraordinario”.

“Estaba Julio Cruz que nos daba en esos minutos algo que era clave. Es muy difícil predestinar si podía cambiar la historia. Después el resultado te castiga, lamentablemente. no lo podemos cambiar. Y el dolor fue muy grande”.

El golpe por aquella caída por penales ante Alemania, ¿y por qué no siguió?

“Esa eliminación fue una frustración tremenda, fue uno de los resultados más frustrantes que tuvo la Selección en Mundiales. A pesar de la insistencia de Julio Grondona, que me daba muchas explicaciones para que siguiera y llegara a Sudáfrica 2010, yo le decía que no, que había trabajado con Bielsa y no me parecía que yo debía tomar el equipo”.

Por qué eligió a Bielsa como DT de la Selección cuando era manager

“Conocí a un entrenador excepcional, no éramos amigos. Ya por el trabajo que había hecho y por cómo nos conocíamos sabía la manera de pensar. Coincidimos muy bien en que tenía que ayudar en todo lo que era extra cancha, y él aposar a su capacidad para desarrollar el trabajo que hizo. Fueron años muy importantes”.

El secreto del éxito de su equipo de trabajo en las selecciones juveniles de Argentina

“Hemos sido equipo, siempre hemos sido equipo, y es algo que queríamos plasmar cuando empezamos, Éramos poquitos, con poco apoyo, pero teníamos claro que había que trabajar en equipo. Hoy tanto se habla de la modernidad, y si no se trabaja en equipo es muy difícil atender todas las necesidades, para cuidar a los jugadores, su salud. Hoy están los chicos (por Scaloni, Aimar, Placente...), que tienen experiencia, han sabido estar en situaciones difíciles. Es esperanzador, y ojalá que las cosas continúen así”.

Su salida de la selección de Colombia, ¿ya le buscaban reemplazante mientras dirigía el Mundial de Rusia?

Yo no tengo pruebas de eso. Hay momentos en los que hay crisis y es como que nadie quiere agarrar nada. Pero hay momentos en los que las cosas están bien, se ve que hay un potencial, empiezan a aparecer otros deseos, otras situaciones. En la competencia es así. Pero más que nada, en todos los lugares siempre hay un deseo de lograr algo más”.

La icónica foto de Messi sentado en el banco tras la eliminación en el Mundial 2006

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El Barcelona chocó al mejor jugador de su historia: Lionel Messi debate su futuro