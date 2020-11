Sin Neymar, Brasil recibirá a Venezuela con la intención de seguir liderando las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

Sin Neymar, Brasil recibirá a Venezuela con la intención de seguir liderando las Eliminatorias sudamericanas Foto: EFE/Lucas Figueredo/CBF/

Tras un comienzo arrollador con dos victorias y nueve goles convertidos, Brasil buscará ser puntero absoluto en las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, gracias al empate de Argentina ante Paraguay, cuando reciba esta noche a Venezuela. El cotejo se desarrollará en el Estadio Morumbí, de San Pablo, desde las 21.30 (hora argentina) y contará con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez. Televisa TyC Sports.

Claro que no será un compromiso fácil de afrontar el que tendrá el elenco dirigido por Tite ya que el entrenador no podrá contar con tres de sus habituales titulares. Tanto Neymar Jr., como Coutinho y Casemiro no estarán presentes en la tercera fecha de la clasificatoria debido a las lesiones que sufrieron los tres futbolistas en sus clubes.

Este trío de figuras se suman a las bajas de otros cuatro suplentes (Gabriel Menino, Eder Militao, Fabinho y Rodrigo Caio), lo que pondrá a prueba la capacidad del grupo de la Canarinha de reinventarse. Aunque su rival no llega de buena manera, tras perder sus dos primeros encuentros y no sumar unidades en la tabla.

Neymar no estará presente ante Venezuela por lesión Foto: EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Con una dolencia en los aductores, el ’10′ del París Saint-Germain no estará disponible para el choque ante la Vinotinto y se guardará para el duro partido contra Uruguay, el martes 17 en Montevideo. Cabe recordar que sin Ney, la Verdeamarela ganó la Copa América de 2019. Pero, en esta ocasión, se suman las bajas del capitán Casemiro, contagiado con coronavirus, y de Philippe Coutinho, quien se quedó en Barcelona rehabilitándose. “Tenemos una base y ya sabemos lo que tenemos que hacer”, aseguró el atacante Richarlison.

Esta vez, será el turno de Gabriel Jesús de liderar el ataque brasileño. El goleador del Manchester City estuvo ausente por dolencia en las victorias holgadas contra Bolivia (5-0) y Perú (4-2), en los dos primeros juegos de la eliminatoria, pero, dejada atrás la lesión, compartirá ofensiva junto a su compatriota del Everton y Roberto Firmino. A este trío, se le sumará la presencia -y debut como titular de Everton Ribeiro, quien será el generador de juego del equipo brasileño.

Desde que el DT dejó atrás el esquema 4-3-3 con el que compitió en el Mundial de Rusia y le dio paso a un 4-2-3-1, se encontró con la aparición de grandes actuaciones, como la del marcador de punta Renan Lodi, del Atlético Madrid, o de Allan, que con más dotes de recuperación y salida, le ganó la pulseada a Arthur y Bruno Guimaraes en el puesto que dejó Casemiro.

En cuanto al arquero, parece que Ederson venció en el duelo a Alisson, baja contra bolivianos y peruanos por lesión, y custodiará a una zaga consolidada: Danilo, Thiago Silva, Marquinhos y Lodi.

Rondón volverá a la Selección de Venezuela para enfrentar a la Canarinha Foto: EFE/ Rayner Peña/Archivo

Si Brasil sufre por las ausencias, Venezuela celebra el regreso de hombres clave. Y se muestra optimista para arañarle puntos a la ‘Canarinha’ pese al mal sabor que dejó en su debut premundialista, con sendas derrotas ante Colombia (3-0) y Paraguay (1-0).

El delantero Salomón Rondón, el volante Junior Moreno y el zaguero Yordan Osorio superaron impedimentos y volvieron a la convocatoria del portugués José Peseiro, cuyo once comparte el fondo de la tabla con Bolivia.

En medio de entrenamientos herméticos, el luso apelaría a la base que dejó Rafael Dudamel, con Wuilker Faríñez en el arco, Roberto Rosales en la defensa, Tomás Rincón y Moreno en el mediocampo, y Rondón en punta.

El reto de una victoria es mayúsculo, no solo por el mal arranque ni la nómina inferior, sino porque Brasil nunca ha perdido en casa en la eliminatoria.

Probables formaciones:

Brasil: Ederson;Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz; Richarlison, Everton Ribeiro, Gabriel Jesús; y Roberto Firmino. DT: Tite.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Rolf Feltscher, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Roberto Rosales; Darwin Machís, Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Junior Moreno, Jhon Murillo; y Salomón Rondón. DT: José Peseiro.

Árbitro: Juan Benítez (PAR).

Hora: 21.30 (hora argentina)

Estadio: Morumbí, San Pablo