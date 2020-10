Manny Pacquiao vs Conor McGregor: todo lo que se sabe del esperado evento entre el boxeo y la UFC

La pelea entre el filipino Manny “Pacman” Pacquiao y el irlandés Conor McGregor aún es un enigma (Fotoarte: Infobae)

La pelea entre el filipino Manny “Pacman” Pacquiao y el irlandés Conor McGregor aún es un enigma. Aunque ambos peleadores han soltado pistas para su enfrentamiento en el cuadrilátero, no ha habido una confirmación oficial.

Hace un mes, The Notorious confirmó su interés de pelear con el también senador de su país. A través de sus redes sociales, el peleador de la UFC puso el lugar del encuentro, aunque esto no ha sido confirmado.

“Boxearé ante Manny Pacquiao pronto en Medio Oriente”, escribió McGregor en su cuenta de Twitter, poniéndole fin a las especulaciones y confirmando el gran evento ante el peleador de 41 años. Luego agregó: “Será un verdadero honor haber enfrentado a dos de los más grandes boxeadores de la era moderna”.

Tras el tuit, todo parecía que sería a finales de este año o principios del siguiente, pero Mikey García descuadró el evento. “Vi los tweets de McGregor, pero no he visto ninguno de Pacquiao. ¿Hay alguna respuesta de Pacquiao todavía? No he visto ninguna”, comentó en una entrevista con Fight Hype.

The Notorious confirmó su interés de pelear con Manny “Pacman” Pacquiao (Foto: Mike Blake/Reuters)

“La próxima pelea de Manny Pacquiao no es Conor McGregor. La próxima pelea de Manny Pacquiao es conmigo, por lo que McGregor tiene que coger número. Puede ser que el siguiente combate de Conor sea contra Manny, pero antes de eso Pacquiao tiene que pelear conmigo primero, y eso eso lo puedo asegurar al cien por cien”, aseguró.

En la entrevista reiteró que no desmiente el encuentro entre los dos púgiles, pero aseveró que el suyo será primero. Además, puso la fecha de su pelea, pero sin dar detalles específicos.

“¿Cómo les fue a Mayweather-McGregor? Es un entretenimiento y un negocio. La gente lo ve porque es un entretenimiento. ¿Por qué la gente ve WWE? Es entretenimiento. ¿Por qué la gente ve las peleas realmente malas que hay? Es entretenimiento. El próximo combate de Manny Pacquiao es conmigo y ya veréis cómo va a pasar. No será este año, será el que viene”, puntualizó.

Luego, varios reportes de la prensa indicaron que Pacman tenía un acuerdo firmado con la agencia que promociona al irlandés. No obstante, el mismo peleador desmintió que tuviera relación alguna con Paradigm Sports Management.

Hace una semana Pacquiao publicó una fotografía con un contrato firmado con Paradigm Sports Management, agencia que promociona al peleador irlandés (Foto: Joe Camporeale/USA TODAY Sports)

“En este momento, no tengo un contrato de gestión existente con Paradigm Sports Management. He formado mi propia compañía, Pac Sports and Entertainment, y estoy más que dispuesto a darles a los aficionados lo que quieren: una pelea emocionante con Conor McGregor bajo los términos y condiciones siendo el co-promotor. Gracias y que Dios les bendiga”, señaló en un comunicado.

Sin embargo, hace una semana Pacquiao publicó una fotografía con un contrato firmado con la misma empresa. En su cuenta de Instagram adelantó que se vendrían cosas interesantes en un futuro.

“Agradecido por el apoyo de mi familia, equipo y fanáticos mientras continúo mi viaje de boxeo profesional. ¡Vienen grandes cosas! ¡Manténganse al tanto!”, escribió el deportista que busca ser mandatario de su país.

Aunque los rumbos siguen cambiando. Hace unos días McGregor tiró la posible fecha de la pelea con el filipino, anunció a su próximo rival (Dustin Poirier) y confirmó su regreso a la UFC, luego de que a mediados de año anunciara su retiro de las jaulas.

El antecedente más relevante de un enfrentamiento entre un luchador y un boxeador sobre el ring fue el que protagonizaron Floyd Mayweather y el mismo Conor McGregor (Foto: Steve Marcus/Reuters)

“¡Acepto: el 23 de enero está en marcha! Mi objetivo es ver esta pelea en el Cowboy Stadium. ¡Estilo apropiado! Jerry Jones es mi amigo y el estadio puede albergar a nuestra multitud. ¡Estaré listo para Texas y Texas estará listo para mis fans! Hasta luego, Manny”, escribió el irlandés en Twitter.

Vale recordar que el antecedente más relevante de un enfrentamiento entre un luchador y un boxeador sobre el ring fue el que protagonizaron Floyd Mayweather y el mismo Conor McGregor el 27 de agosto de 2017 en T-Mobile Arena de Las Vegas. En aquella ocasión, Money le ganó a The Notorious por nocaut en el décimo asalto.

