Diego Schwartzman comparó a Novak Djokovic con el River de Gallardo: “En ningún momento parecen derrotados”

Diego Schwartzman cayó en la final del Masters 1000 de Roma ante Novak Djokovic por 7-5 y 6-3 (Foto: Reuters)

Diego Schwartzman tuvo dos espacios en el partido que podrían haberle permitido perfilarse rumbo a la victoria del primer set pero no logró ser efectivo en esas pocas bolas. Novak Djokovic reaccionó inmediatamente y logró doblegar la balanza para adueñarse del duelo definitorio en el Masters 1000 de Roma con un 7-5 y 6-3.

El Peque, futbolero y fanático de Boca, se sumó a la propuesta que le hicieron en el programa 90 Minutos que se emite por ESPN y realizó una comparación: ¿en qué se parece el actual número 1 del mundo en tenis y el River de Marcelo Gallardo?

“Puede ser... Es un buen ejemplo”, reconoció cuando el conductor del programa analizó que existía cierta similitud entre el equipo argentino y el deportista serbio. “Es una competencia en la que no podés reglar nada y que no caen nunca aparte. Bueno, el otro día vi el partido de River en Brasil, hizo el primer gol y al toque reaccionó. Bueno, así este tipo de jugadores: reaccionan muy rápido. En ningún momento parecen derrotados. Es difícil”, explicó.

“En el mano a mano muchas veces juega eso y en una final ni te cuento. Hoy él se convirtió en el tipo con más títulos de Masters 1000 en el mundo, lo pasó a Nadal. A la hora de esos momentos y esas decisiones, un poco de experiencia suma”, aclaró.

La comparación de Schwartzman entre Djokovic y el River de Gallardo

El tenista argentino de 28 años pegó un salto en el ranking de dos posiciones tras arribar a su primera final de Masters 1000 y se ubica como el 13° mejor tenista el planeta: “Fue una gran semana para mí. En la final tuve mis chances, pero no las pude aprovechar. A veces se aprovechan, a veces no. Con gente como Djokovic y ese tipo de jugadores, si no las aprovechas el tren no pasa dos veces. No tenés que perdonar. A veces son dos o tres pelotas, no son ni momentos en los partidos. Tratando de relacionarlo con el fútbol es como cuando dicen de esos equipos que golpean en el momento justo. Acá tenés que golpearlos en ese momento porque si no después ese momento no aparece nunca”.

El argentino buscará revancha la próxima semana en Roland Garros, un torneo donde tuvo su mejor actuación en 2018 al arribar a los cuartos de final y caer derrotado contra Rafael Nadal. Sin embargo, antes deberá sortear un temor que está producido por esta nueva normalidad que azota al mundo: “Mi primera preocupación va a ser el primer test que te hacen en los torneos. Estuvimos con mucha gente ahí, en el medio, viste que a veces hay gente que te abraza o que te toca, y nosotros los jugadores estamos con pánico: estamos muy lejos de casa y puede haber tanto un falso positivo como un positivo. Mucha gente en la ceremonia no está en una burbuja, así que tienes ese miedo en la cabeza y eso viene pasando en todos los torneos”.

El motivo del temor que tiene el argentino se debe a que el torneo italiano se jugó con público y eso causó una atmósfera nueva luego de estar sometidos a una estricta burbuja durante su paso por los distintos torneos en Estados Unidos. "Más no nos podemos cuidar nosotros, pero la realidad es que la mayor preocupación cada torneo es ese primer día en la habitación esperando a que lleguen los resultados del test por email. Ese correo lo abres con un cagazo terrible”, reconoció.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cuánto dinero ganó Diego Schwartzman por haber llegado a la final del Masters de Roma y qué porcentaje le sacarán en impuestos

El récord que alcanzó Novak Djokovic en Roma y el extraño registro con el que se quedó el Peque Schwartzman

El mensaje especial de Diego Schwartzman para la Argentina tras perder ante Djokovic la final del Masters 1000 de Roma