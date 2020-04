También hubo tiempo para que Nelson Piquet recuerde su espectacular sobrepaso a Ayrton Senna en el Gran Premio de Hungría de 1986: “Estaba liderando, hice la parada en boxes y me quedé atrás. Lo alcancé, lo pasé por la derecha y él me apretó en la parte sucia de la pista, me resbalé, pero ya estaba decidido a pasar por el mismo camino y, si él me apretaba, iba a tirarlo a las gradas, mi fusible ya estaba encendido. Cuando llegué, Senna llegó al otro lado y pude pasar por la parte limpia. Si me dejaba pasar a la derecha y me apretaba de nuevo, lo arrojaría a las gradas”.