“Que asco de árbitro, me muero si entrené meses para que me pase esto”, consideró un fanático a través de las redes sociales, “entró solo un golpe! En los demás Cutelaba bloqueó bien, claramente estaba fingiendo el mareo. Grave error del árbitro, era una pelea muy interesante”, aseguró otro, mientras que un tercero se lamentó: “Una lastima como cortaron la pelea. Inentendible lo del arbitro. El peleador no solo se defendía, si no que atacaba al rival. Pintaba a peleón”.