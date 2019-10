“Algunas personas parecen pensar que cambié mi trabajo. No, no lo hice. Afortunadamente, mi trabajo como asesor técnico y de rendimiento en el Chelsea FC no me impide en mi tiempo libre jugar el juego que amaba de niño y que he estado jugando durante años. Siendo futbolista profesional, no podía jugar los juegos por razones obvias ... ahora sí puedo”, explicó en su cuenta de Instagram junto a una foto en el arco de los Guildford .