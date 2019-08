-Seguramente muchos piensan en mi carrera política, pero ante todo soy un profesional, y mi deseo es trabajar con los mejores profesionales. No puedo decidir pensando si apoyo o no a alguien por su voto, debo elegir lo mejor. La decisión de Pablo Zarnicki me pareció la mejor, y agrego que está haciendo un interesante trabajo. Y como a todos al final del mandato lo evaluaremos.

Justamente Zarnicki, único argentino con tres títulos mundiales de ajedrez (uno individual y dos por equipos) fue el encargado de la convocatoria de los ajedrecistas para el agasajo llevado a cabo en el Congreso de la Nación. Allí estuvieron por primera vez reunidos los 14 campeones mundiales (Panno, Bielicki, Tempone, Zarnicki, Pichot, Spangenberg, Sorin, Sánchez Almeyda, Adla, Fiorito, Valerga, Ginzburg, Moreda y Pereyra Arcija), y junto a ellos varias de las mejores figuras de la actualidad como Mareco, Flores, Amura, Luján entre muchos más.

Si bien la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) recomendó en 1995 la inclusión del ajedrez en los niveles primarios y secundarios de sus países miembros, hace más de medio siglo que el juego coquetea en los patios y talleres de las escuelas del país. Su enseñanza es sui géneris, dependiendo del interés de cada provincia, sin considerar su valor pedagógico.