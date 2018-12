"Para mí es muy importante haber ganado un torneo tan duro, porque generalmente no juego magistrales (torneo cerrado entre maestros), y este resultado me permitió terminar bien el año ya que también tuve otras buenas actuaciones", cuenta el ex campeón argentino que en 2018 obtuvo los abiertos de Montevideo (Uruguay), Foz de Iguazú (Brasil) y Vlissingen (Holanda), y los Masters Bank Cup (Vietnam) y Santiago de Compostela (España).