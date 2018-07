La FIFA ha anunciado este martes a los jugadores candidatos a quedarse con el premio 'The Best' 2018, entre los que se destacan los nombres de Kylian Mbappé (PSG/Francia), Cristiano Ronaldo (ex Real Madrid, ahora en Juventus/Portugal), Lionel Messi (Barcelona FC/Argentina), Mohamed Salah (Liverpool/Egipto) y Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Francia).