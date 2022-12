Feria de Cali: con la Sonora Ponceña se realiza Encuentro de melómanos y coleccionistas

El encuentro de Melómanos y Coleccionistas de la Feria de Cali, tendrá la participación de la Sonora Ponceña. Foto: Alcaldía de Cali

La Feria de Cali en su edición número 65 ha deleitado durante dos días a los caleños y visitantes, sin embargo, aún quedan diferentes experiencias por disfrutar. Entre ellas, el encuentro de Melómanos y Coleccionistas, el cual contará con la exclusiva participación de una de las orquestas más históricas de Salsa, la Sonora Ponceña.

La previa de este evento se realizó en la recién inaugurada, Casa de la Feria, pues como tal, el encuentro de Melómanos y Coleccionistas se llevará a cabo este martes 27 de diciembre, en las canchas de baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio desde las 3 de la tarde, en donde también se realiza la Feria Deportiva.

Papo Lucca, director de la Sonora Ponceña resaltó su visita a Cali y la calidad de su gente, señalando que es una ciudad que siempre está de fiesta y enmarca la felicidad constante. Para Lucca, venir a la capital del Valle del Cauca, siempre es un placer y nunca tiene un no por respuesta, pues tiene asegurado un buen momento.

“Los caleños siempre me han parecido la gente que más goza la salsa y la vida, aquí siempre hay fiesta y rumba, lo que nos llena de mucha felicidad. Nunca rechazo venir a Cali porque la verdad aquí siempre la pasamos muy bien”.

También puede leer: Gustavo Petro respondió la afirmación de Polo de que la reforma pensional es “el robo más grande de la historia de Colombia”

Luego de ser homenajeado, invitó a toda a la ciudadanía a asistir al encuentro de Melómanos y Coleccionistas, además, se conmovió al punto de las lágrimas en el marco del evento. Sus años le han pasado factura, pues aseguró que ahora le es necesario descansar, pues en su época más jovial, no tenía tiempo para ello, por el protagonismo de la rumba.

“Es especial este sentimiento y ahora me entregaron una placa, que hasta me hicieron llorar, espero que no falte nadie al evento de los melómanos y se van a hartar de música. Cuando yo era más joven, yo no dormía aquí, ahora duermo algo por la salud y porque ya me canso”, puntualizó.

Por su parte, Darvel García, vocalista de la Sonora Ponceña y una de las voces más sentidas de la orquesta, auguró un 2023 cargado de armonía y felicidad para la ciudadanía, pues serán ellos los encargados de amenizar el cierre de año.

“Sentimos una felicidad inmensa y esperamos que este 2023 sea de mucha alegría, hemos percibido que los caleños están deseosos de salsa y de gozadera; esperamos que disfruten todo, que pasen estas fiestas en familia, gozando al máximo para prepararse para un 2023 con nuevas energías”.

Por su parte, desde la Secretaría de Turismo de Cali, se destacó la presencia de la orquesta y principalmente de Papo Lucca, quien ha protagonizado este magno evento desde hace varios años desde la escena internacional. De igual forma, el secretario encargado de esta cartera, señaló la importancia de la Casa de la Feria y extendió la invitación a todos los turistas, pues se esperan varias sorpresas.

“Hoy tuvimos la presencia de uno de los músicos más representativos de la salsa, Papo Lucca, que por muchos años ha brindado tanta alegría a nuestra ciudad y que estuvo en la Casa de la Feria; seguimos invitando a los caleños para que nos visiten, que tiene muchas más sorpresas para todos ustedes”, se destacó.

SEGUIR LEYENDO: