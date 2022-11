María José Pizarro se refirió a Enrique Peñalosa por cambios en el metro de Bogotá: “Es remediar el daño hecho dos veces en sus alcaldías”

La senadora del Pacto Histórico también le respondió al exalcalde de Bogotá en las redes sociales. Fotos: Colprensa

Enrique Peñalosa es una de las figuras políticas que ha mantenido una postura férrea con respecto a la modificación de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá y en varias oportunidades ha resaltado las razones por las que considera que este debe mantenerse elevado, algo con lo que no está de acuerdo el gobierno de Gustavo Petro. El exalcalde ha criticado al mandatario y afirmó que se trata de un, " un capricho frívolo”.

Varios miembros del Pacto Histórico han defendido la posibilidad de que la primera línea del metro de Bogotá sea subterránea o por lo menos un tramo de esta, una de ellas fue la senadora María José Pizarro que respondió a los comentarios realizados por el exalcalde de Bogotá y afirmó que ellos están tratando de reparar “el daño hecho” en sus dos alcaldías (1998 - 2000 y 2016 - 2019).

La parlamentaria del Pacto Histórico respondió a los comentarios que viene realizando Enrique Peñalosa con respecto a la construcción de la primera línea del Metro en Bogotá y las críticas que ha realizado al presidente Gustavo Petro. Para Pizarro el “error fue de origen” refiriéndose a los dos mandatos de Peñalosa y en los que se ha tenido como uno de los temas centrales a discutir, el metro.

También puede leer: Gustavo Bolívar le envió vainazo a Peñalosa por la primera línea del metro: “No tiene autoridad para opinar”

María José Pizarro afirmó en sus redes sociales que, “el error fue de origen, al avanzar con el Metro sin estudios de detalle. Los tiempos no dan para cumplir el cronograma, cualquier modificación propuesta por el gob del #CAMBIO estará en función de lograr éxito en su construcción. Es remediar el daño hecho 2 VECES en sus alcaldías”.

¿Qué dijo Enrique Peñalosa?

El exalcalde Enrique Peñalosa es una de las figuras públicas que más ha hecho veeduría sobre el mandato de la alcaldesa Claudia López y en reiteradas ocasiones ha criticado su gestión a lo largo de los últimos años. Para el político lo que sucede en el tema del Metro de Bogotá es , “si Petro, por un capricho frívolo, decide cambiar los diseños del Metro que contratamos y que está en construcción, le quitaría muchos billones a las regiones más pobres de Colombia y retrasaría el proyecto varios años”.

Y afirmó que, “desde el punto de vista ambiental un metro subterráneo consume mucha más energía porque tiene que tener sistemas de recambio de aire, la iluminación, bombeo para sacar el agua, que en una ciudad como Bogotá es algo importante. Además gastar una suma tan gigantesca adicional en la primera línea seguramente deja a la ciudad sin la segunda línea, con la cual está comprometida la alcaldesa, así que es mucho bla bla bla, pero de segunda línea no habría nada”.

Estas declaraciones también hicieron que otros miembros del Pacto Histórico le respondieran, como es el caso del senador Gustavo Bolívar, quien afirmó que, “un Metro elevado es como una cicatriz sobre una ciudad que dura 100 años. Si se puede impedir que la Av. Caracas termine tugurizada por un siglo, con un orinal de varios Kms, no importan unos meses más. Quien impidió q todo el Metro fuera subterráneo no tiene autoridad para opinar”

Esto le puede interesar: Primera línea del metro de Bogotá seguirá como está, a pesar de la petición del presidente Petro, aseguró el gerente de la empresa

El consorcio chino pone un alto a intenciones de Petro

De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, el gobierno de Gustavo Petro dio a conocer algunas de las preocupaciones que tienen con respecto al metro elevado debido al “impacto urbanístico, el impacto ambiental y el impacto patrimonial” ya que la línea del metro pasaría por el centro histórico del país. Por esta razón el consorcio Apca Transmimetro evaluará la viabilidad técnica y financiera de realizar el trazado de la Caracas subterráneo

Pese a esto, la mandataria local dejó en claro que esto no significa necesariamente que se vayan a realizar modificaciones, sin embargo, el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, aseguró que no es posible hacer modificaciones y advirtió sobre las consecuencias que estas tendrían.

“Es un cambio radical, no es un cambio menor, los objetos del contrato no se pueden cambiar. 5,5 billones es un costo pequeño para lo que significa la modificación. Seguiremos ejecutando el metro como está, no estamos generando ni propiciando ningún cambio”, aseguró Narváez.

SEGUIR LEYENDO: