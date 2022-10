Juan Fernando Quintero vio la roja por empujar al árbitro en la derrota de River Plate ante Rosario Central

Por la fecha 26 de Liga Profesional del Fútbol argentino, River Plate recibió a Rosario Central en el Monumental de Núñez, que tuvo una asistencia de más de 72 mil personas que fueron a ver el último partido en condición de local bajo la dirección técnica de Marcelo Muñeco Gallardo.

El conjunto Millonario cayó ante los dirigidos por Carlos Tévez con un doblete de Alejo Véliz, mientras que Matías Suárez descontó para la Banda Cruzada que perdió toda chance de pelear por el campeonato que quedará en manos de Boca Juniors, Racing de Avellaneda o Atlético Tucumán.

Sobre el final del encuentro, Juan Fernando Quintero fue expulsado por empujar al árbitro del partido Fernando Echenique que no dudo en sacar la roja para el colombiano que abandonó el terreno de juego bastante molesto.

Al parecer la reacción del jugador antioqueño, que en varios medios calificaron de sorpresiva, habría sido consecuencia de una agresión previa del mismo juez, ya que, al parecer, le dio un manotazo, aunque no se sabe si fue con intención o se trató de un accidente.

El controversial momento, que le puso más emoción a la despedida del Muñeco, ocurrió cuando transcurrían 15 minutos del tiempo de reposición, lo que provocó la ira de Quintero, algo que es poco común en el volante paisa. No obstante, sus compañeros lo detuvieron para que el incidente no escalara más.

Tras la derrota, el equipo millonario se despide al acabarse sus posibilidades para obtener un nuevo título en el campeonato argentino y se enfrentará contra Racing en la próxima fecha, en un partido más de tramite que de definiciones.





Despedida de Gallardo

Aunque no se trató de una final, el encuentro contra Rosario fue de alta tensión porque coincidió con la despedida de una de sus leyendas, el exjugador y -desde hoy- exentrenador Marcelo Muñeco Gallardo que desde el banquillo, en los últimos ocho años y medio, le brindó grandes glorias al legendario club de Buenos Aires.

Durante el evento se proyectó un emotivo video con un resumen de su exitoso ciclo, en los que cosechó nada más y nada menos que 14 trofeos: tres Copas Argentina, dos Supercopa Argentina (en la primera se impuso a su clásico rival en Mendoza), dos Copas Libertadores (en ambas eliminó al Xeneize), una Copa Sudamericana (también dejó en el camino a los de La Ribera), tres Recopas Sudamericanas, una Suruga Bank, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

Sin embargo, el momento más emotivo se dio cuando se emitió una frase dedicada a su mamá. En ese instante, Marcelo Gallardo no pudo contener las lágrimas nuevamente. Luego, en el discurso final, el Muñeco volvió a recodarla, en una jornada muy especial por la celebración del Día de la Madre.

“A la mujer que me dio la vida, que seguramente me estará viendo desde un lugar de privilegio allá en el cielo, feliz día de la madre. Yo a la mía la recuerdo con mucho cariño. Era la que esperaba que llegara de cada entrenamiento, que me abrazaba, que me acompañaba a todos lados, hasta el día que se fue, se sentaba ahí en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Así que gracias vieja, en algún lugar del cielo donde estés, por haberme dado la vida”, recordó con mucho cariño Gallardo.

Ya con más calma, tras su expulsión, Juan Fer pronunció unas sentidas palabras en el homenaje al Muñeco ya que le encargaron dar voz a los mensajes de la hinchada millonaria.

“Gracias por el respeto del manto sagrado y gracias eternas por tu legado. Gracias por cada proeza y gracias por vivir y jugar con grandeza”, dijo con la voz entrecortada.

