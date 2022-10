Aseguradoras desmintieron al ministro de Transporte por problemas con el Soat: “Ningún herido en un accidente de tránsito dejará de recibir atención médica”

Guillermo Reyes, ministro de Transporte aseguró que la falta de SOAT dejaba en riesgo la vida de los conductores. FOTO: Ministerio de Transporte

El paro de motociclistas realizado este miércoles 12 de octubre, dejó diferentes conclusiones desde las partes citadas, sin embargo, una aseveración del Ministro de Transporte Guillermo Reyes, causó polémica y fue respondida por la Federación de Aseguradores Colombianos, en donde señalan que Reyes no fue claro en su pronunciamiento.

El ministro Guillermo Reyes sostuvo una extensa reunión con los líderes de los moteros, aquí, ambas partes expusieron sus conceptos. Entre los diferentes temas abordados, surgió la problemática del SOAT, pues varios conductores no han podido expedirlo y según Reyes, la ausencia de este documento ponía en peligro la vida de quienes se movilizan en sus vehículos.

Desde la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), Miguel Gómez, presidente de esta agremiación aseguró que no hay veracidad en lo que expone el ministro, argumentando que todos los conductores son atendidos en caso de accidente y esto se remite directamente al sistema de salud, además, este tipo de hechos estarían sujetos a una primas para atención de casos.

W Radio tuvo acceso a la declaración de Gómez, quien mencionó:

“No es cierto que una persona que no cuente con el SOAT no recibiría atención médica en caso de sufrir un accidente, el SOAT transfiere el sistema de salud una parte de los recursos de las primas para que se puedan atender dos casos: si hay heridos y el vehículo no tienen SOAT vigente, si el vehículo que produce el accidente se da a la fuga y no sea posible identificarlo”.

A su vez, la misma FASECOLDA hizo público un comunicado y desmintió al ministro Reyes, explicando los principales casos en donde opera el SOAT, añadiendo que incluso, si un conductor se da a la fuga en caso de accidente, la víctima será atendida independiente de si tiene o no, este requerimiento, pues se argumenta que la salud es un derecho vital.

La misiva destaca:

1. Ninguna persona herida en un accidente de tránsito dejará de recibir atención médica.

2. Cada póliza SOAT aporta recursos al Sistema de Salud (ADRES) para la atención de las víctimas de accidentes de tránsito cuando cualquier vehículo (moto, carro, bus, camión, etc.) involucrado no cuente con el SOAT o se dé a la fuga.

3. En consecuencia, no es cierto que la falta de un SOAT vigente esté poniendo en riesgo la vida de conductores, peatones o cualquier víctima de accidentes de tránsito.

4. En los casos que no exista una póliza vigente, las víctimas de accidentes de tránsito tendrán derecho la misma atención médica que los cubiertos por el SOAT. Es necesario recordar que la salud es un derecho fundamental de todos los colombianos.

5. Las víctimas de accidentes de tránsito que tienen vigente su seguro SOAT serán atendidas por el sistema de salud y los costos, asumidos por la compañía emisora de la póliza.

En la reunión con el Ministro de Transporte, Julián Forero, también conocido como ‘Fuchi’ y líder de los moteros, reiteró la necesidad de que disminuyeran la tarifa del SOAT, pues la idea es que todos los motociclistas lo adquieran, y este tenga un precio justo.

“No habrá alza del SOAT, no va a pasar, no le van a subir a eso, logramos que no le suban a eso, es más, tienen que bajarle porque está muy caro y quedó en un escrito que se va a hablar con el presidente de la República para que le baje la el SOAT y muchas personas puedan comprar su SOAT, y de alguna manera, estén protegidos en las vías en caso de algún accidente”, enfatizó.

