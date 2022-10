En Montería (Córdoba) se conoció el caso de un acosador sexual serial de mujeres en el baño de un centro comercial

(Foto: pixabay)

Aunque las redes sociales tienen muchos defectos, también ha demostrado ser un método eficaz para dar a conocer diversas problemáticas para que las autoridades actúen. Entre ellos están los casos de acoso sexual que padecen las mujeres en espacios públicos en Colombia, como ocurrió recientemente con un habitante de calle que fue capturado tras atacar a las habitantes de un barrio del sur de Bogotá, y ahora con el caso de un hombre que, al parecer, hostiga a las usuarias del baño de un centro comercial en la capital de Córdoba.

El caso se conoció este martes, luego de que una de las víctimas narrara en Instagram, con fotos y video anexo, cómo el señalado depravado se intentó meter en el sanitario que estaba usando en el Centro Comercial Alamedas, que se ubica en el norte de Montería.

“Entro y el baño está solo, cuando entro al cubículo y tengo mi ropa interior abajo, veo una mano de hombre en el piso (alguien agachado) me quedo sin saber qué hacer y casi enseguida esta persona asoma su cabeza e intenta con fuerza abrir la puerta donde yo me encontraba (sic)”, señaló.

En ese momento comienza un forcejeo entre el acosador sexual y la mujer, hasta que, por fortuna, ingresa al lugar otra usuaria que provoca la huida del hombre.

“(Ella) se da cuenta de lo que está intentando y le grita y este se asusta, yo salgo corriendo detrás de él, le gritaba al vigilante que lo detuviera, pero fue casi absurdo, logro detenerlo gracias a los mototaxistas que allí estaban (sic)”, agregó.

No obstante, pese a que la agresión de índole sexual fue perpetrada en flagrancia, las autoridades no hicieron mucho al respecto, según contó la afectada.

“Se crea un discusión que dura aproximadamente 15 min, él intenta escapar, luego llega la policía, y nos llevan al CAI, y me refieren que no pueden detenerlo, por falta de pruebas, le toman los datos y me dicen que continúe el proceso con la fiscalía (sic)”, agregó.

La mujer concluyó su relato denunciando públicamente al señalado depravado y criticando que como no hubo algún tipo de contacto físico, el agresor no sería judicializado.

“Se que no pasará nada por parte de las autoridades, porque me dicen que no hay delito si no alcanzó a “tocarme” y además para darles a conocer a @alamedascc mi inconformismo, ya que no supieron manejar la situación y me sentí todo el tiempo desprotegida y nunca sentí apoyo de su parte”, finalizó.

Tras contar su caso, más mujeres que habrían sido víctimas de acoso por parte del mismo hombre lo denunciaron en redes sociales.

“No sé a que instancia llegue esto pero ese hombre a mi también me atacó hace más o menos un mes y unos días, en plaza de la castellana (sic)”, publicó otra de las afectadas.

“Fui víctima del mismo malparido, a diferencia que yo no lo alcancé! Fue en los baños de place mall hace más de un mes, el mall me mostró las cámaras, lo identifiqué pero no hice nada más. No tenía pruebas contundentes. Que bueno que pudieras identificarlo y espero que de verdad no se salga nunca más con la suya. Es un enfermo, y merece todo el peso de la ley”, le expresó a la víctima otra mujer que habría sido acosada por el mismo, presunto, depravado.

Ante lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo, en su cuenta oficial de Twitter, pidió a quienes fueron acosadas por el mismo individuo que contactara a sus funcionarios para asesorarlas.

“Rechazamos cualquier acto de acoso o violencia sexual. Ante las denuncias de varias mujeres en Montería sobre hechos de este tipo en baños de un centro comercial, ponemos a su disposición nuestra dupla de género psicojurídica: cordoba@defensoria.gov.co 310 8539347″, trinaron.

También le solicitaron a las autoridades celeridad con este caso para judicializar al responsable, que como se detalló, sería un acosador sexual serial.

“Instamos a las autoridades a investigar y a tomar las medidas a las que haya lugar con el presunto agresor. Si vives en Córdoba y eres o has sido víctima de este tipo de situaciones, o conoces a alguien lo haya sido, recuerda: cordoba@defensoria.gov.co 310 8539347”, finalizaron.





¿Qué dijo el centro comercial?

En la emisora La FM publicaron el comunicado que emitió el Centro Comercial Alamedas sobre este incidente de violencia de género donde se comprometieron a apoyar los procesos judiciales que surjan tras la denuncia de la afectada.

“(Rechazamos) rechaza categóricamente cualquier acto que atente contra la seguridad, integridad y dignidad de las personas. Estamos prestos ante las autoridades competentes para colaborar en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y acompañar a las personas involucradas en el proceso”, sostuvieron en la misiva.

