Catherine Juvinao se refirió a las acusaciones en contra de David Barguil: ” La vida no se queda con nada”

El magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, abrió una investigación formal y llamó al excongresista del Partido Conservador, David Barguil a indagatoria por presunta comisión de tráfico de influencias, financiación de campaña política con recursos de fuentes prohibidas, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho. El político habría supuestamente intervenido en un proyecto en el municipio de Galeras en Sucre, con el fin de obtener beneficios económicos por esa gestión.

La Corte Suprema de Justicia confirmó que la Sala de Instrucción abrió investigación y llamó a indagatoria al excongresista por, “por la presunta comisión de tráfico de influencias, cohecho, financiación de campaña con fuentes prohibidas y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales”.

Además la Corte Suprema manifestó que, “en su desempeño como congresista, Barguil habría supuestamente influido ante el Gobierno Nacional, con el objetivo de que se aprobaran recursos para desarrollar proyectos en Galeras (Sucre), a cambio de beneficios económicos ilícitos”.

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, hace algún tiempo demandó al entonces senador Barguil por supuestos delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal debido a unas supuestas ausencias injustificadas a plenarias del Congreso de la República. La ahora congresista de la Alianza Verde se refirió a lo sucedido con el exsenador.

En un mensaje en sus redes sociales la parlamentaria de la Alianza Verde se refirió al caso Barguil, quien ahora está siendo investigado por la Corte suprema de Justicia. Juvinao aseguró que debido a que muchas personas le han preguntado su opinión, ella respondió con un mensaje en sus redes sociales y allí señaló que, “para la verdad el tiempo” y afirmó que “la vida no se queda con nada”.

“Sobre el caso Barguil, pues muchos de ustedes me están preguntando: PARA LA VERDAD EL TIEMPO. Yo hice lo que el deber ciudadano me imponía. Hicimos un esfuerzo de litigio ante las altas cortes sin ningún poder ni recursos, y nos hundieron. Pero: la vida no se queda con nada”, afirmó Catherine Juvinao.

¿Qué respondió Barguil?

David Barguil se refirió a la investigación de la Corte Suprema de Justicia y afirmó que atenderá, “todas las diligencias y citaciones que tenga a bien efectuar la Honorable Corte y será en ese escenario en donde daré todas las explicaciones que se me soliciten, con pleno acatamiento por las normas que rigen el proceso penal”.

Luego aseguró que debido a que el proceso se encuentra en etapa de investigación, se abstendrá de dar declaraciones públicas sobre cualquier asunto relacionado con el proceso, no obstante será en este mismo proceso donde se pronunciará al respecto y ejercerá sus derechos como corresponde.

El congresista aseguró que, “cualquier manifestación por fuera del conducto procesal no sería respetuosa de las actuaciones que adelanta la Honorable Corte e implica necesariamente pronunciarse sobre hechos y diligencias cubiertas por la reserva sumarial, razón por la cual prefiero abstenerme de realizar pronunciamiento alguno y reservar mis explicaciones para entregarlas a la Corte en el momento que ella me requiera”.

