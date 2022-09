De “cuento barato” calificó la oposición venezolana invitación de Petro a Maduro para ser garante en diálogos con el ELN

"El país no se come ese cuento barato", oposición venezolana sobre la presencia de Maduro en los diálogos entre Petro y el ELN. Fotos: archivo.

Como era de esperarse, poco y nada le gustó a la oposición venezolana al régimen de Nicolás Maduro que este aceptara ser garante de los diálogos que adelanta el presidente colombiano Gustavo Petro con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En redes sociales varios de los principales opositores a la dictadura de Venezuela opinaron al respecto y aseguraron que o están de acuerdo con la decisión del jefe de Estado. Por ejemplo, Juan Pablo Guanipa, quien se desempeñó como primer vicepresidente del Parlamento de 2015 aseguró que dejar en manos de Maduro la paz total le causará duros señalamientos en la comunidad internacional.

“Presidente Petro, no ponga la Paz Total en manos de Maduro. El problema de Venezuela no es solo la dependencia al petróleo. Es una dictadura que mata y tortura para mantenerse en el poder. Recuérdelo muy bien: no habrá paz en Colombia, mientras no haya democracia en Venezuela”, aseveró el exparlamentario en un hilo de su cuenta de Twitter, donde también criticó que se estudie quitar la demanda del dictador venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI).

El dictador venezolano Nicolás Maduro celebró la disposición del presidente colombiano Gustavo Petro de restablecer diálogos y reabrir las fronteras. Fotos: Reuters y Colprensa.

“Una cosa puede ser evaluar la posibilidad de apertura de la frontera y el intercambio comercial. Pero lo de la CPI, sumado a la intención de sumar a Maduro como “garante” de un proceso de paz, puede costarle el prestigio a su política internacional”, aseveró Guanipa, mientras que acusó a Maduro de financiar a las guerrillas. Además, dijo que apoya que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre los dos países pero no a ese costo.

“Aplaudo la integración comercial con Colombia y la progresiva apertura de la frontera. Pero el intercambio comercial no puede hacer que nos olvidemos del objetivo de recuperar la democracia en Venezuela. Una apertura mal llevada puede sepultar la esperanza de la paz en Colombia”, concluyó el excongresista y actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Otra política del país fronterizo que también reaccionó en contra de la decisión del presidente colombiano fue Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional (FAN), que también uso su cuenta de Twitter para mostrar su inconformismo con el tema.

“Nicolás Maduro será garante del proceso de negociación entre la guerrilla del Eln y el Gobierno colombiano. Cómo país fronterizo, esto implica declaración de neutralidad frente al conflicto armado, con profundas implicaciones en materia de DIH para el Estado venezolano y la FANB”, cuestionó en su perfil de Twitter.

Desde el gobierno interino de Juan Guidó, autoproclamado presidente del Estado venezolano, también hubo fuertes reacciones al anuncio del presidente Petro. En esa línea, Carlos Vecchio, embajador ante Estados Unidos de Guaidó, no dejó pasar la oportunidad de criticar tanto a Maduro como al mismo Petro.

En primera medida, el diplomático aseguró que “Maduro lo único que ha garantizado es que el ELN siga traficando droga y cometiendo actos terroristas desde territorio Venezolano” y aseguró que el dictador de ese país ha estado presuntamente involucrado en otros delitos en la región. En apartes finales de su intervención en redes sociales aseguró que no se dará la paz total en Colombia si en su país no se retorna a la democracia. “La realidad es que el autoritarismo de Maduro le ha robado la paz a los venezolanos y a la región”, señaló.

Imagen de archivo del el opositor Carlos Vecchio. EFE/Lorenzo Castro

Así mismo, desde los diputados que quieren sacar del poder al líder chavista se aseguró que en Venezuela, supuestamente, nadie cree en la disposición de Nicolás Maduro de ayudar con la paz de Colombia: “El país no se come ese cuento barato, aquí la paz se va a lograr cuando cambiemos al régimen de Maduro”, dijo Biagio Pilieri, diputado de la Asamblea Nacional de 2015.

