Paloma Valencia arremetió en contra del presidente Petro: “La orden era apoyar las violaciones de DD.HH en Nicaragua”

Una de las decisiones más criticadas y cuestionadas al gobierno del presidente Gustavo Petro fue la que se tomó el pasado 12 de agosto cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a los países miembros a una sesión extraordinaria para votar la resolución que condena la violación de los Derechos Humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y el actual gobierno tomó la decisión de no asistir.

Hace algunas semanas, Luis Ernesto Vargas quien es embajador ante la OEA, explicó en sus redes sociales que, “alguien empezó a culparnos como funcionarios sin que aún lo seamos. No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión, pero ya nos están imputando omisiones. Tengan la decencia de investigar. Y, fui Juez de carrera: ¡solo decidí con base en pruebas!”. Esto quería decir que la ausencia se dio porque el embajador no se había posesionado de manera oficial.

Recientemente se confirmó que esta ausencia no tenía que ver con la falta de designación de un representante diplomático, sino que esta habría sido una decisión tomada por el canciller colombiano, Álvaro Leyva. De acuerdo con Noticias Caracol, gracias a un derecho de petición a la Cancillería de Colombia, se pudo establecer que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue notificado sobre la sesión extraordinaria en la OEA.

“Las razones por las cuales se tomó la decisión relativa a la no participación de Colombia en la sesión del consejo permanente del 12 de agosto se relacionan con delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”, respondió el viceministro de asuntos multilaterales Juan José Quintana al derecho de petición realizado por el medio de comunicación.

Como era de esperarse, esta decisión generó toda clase de comentarios y críticas desde varios sectores políticos y la oposición al gobierno de Gustavo Petro no dejó pasar la oportunidad para cuestionar las razones que llevaron a la ausencia del nuevo gobierno a la sesión que condena la violación de Derechos Humanos en Nicaragua. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, se manifestó al respecto.

“¿Entonces primero dicen que no sabían y ahora se sabe que la orden del gobierno Petro era apoyar las violaciones de derechos humanos de la dictadura de Nicaragua?”, afirmó la congresista en sus redes sociales.

Algunos políticos que hacen parte de la oposición a Gustavo Petro también reaccionaron al respecto. El excandidato, Federico Gutiérrez, aseguró que, “Canciller Leyva defiende ante el mundo a los peores crimínales como Santrich y a las peores dictadoras como la de Ortega en Nicaragua y la de Maduro en Venezuela. Gobierno Petro está del lado de ellos, no de las víctimas. A mí no me representan”.

Carlos Fernando Galán, miembro del partido Nuevo Liberalismo, aseveró que, “el gobierno Petro cuestiona a la justicia argentina por las investigaciones a Cristina Fernández pero se ausenta y guarda silencio de manera deliberada en escenario multilateral que busca salvaguardar la democracia en Nicaragua ante graves violaciones de derechos humanos. Muy mal”.

El senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía también rechazó la decisión y aseguró que, “Gobierno Petro apoya la persecución a la iglesia católica, a la oposición y la violación de DD.HH de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Saben qué significa eso? qué harán lo mismo aquí”.

