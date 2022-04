A James Rodríguez lo quieren en Turquía, ¿adónde irá a parar?

James Rodríguez le dio el triunfo al Al Rayyan en la Copa del Emir. Foto: @AlrayyanSC

Hasta ahora, el futuro de James Rodríguez sigue estando atado al fútbol catarí. Sin embargo, varios rumores en las últimas semanas estarían situándolo de regreso en Europa. La mayoría son rumores, pero entre uno y otro, según ciertos sectores de la prensa europea, podría haber algo de verdad. Todo podría indicar que el colombiano estaría jugando sus últimos partidos con Al-Rayyan. Su agente, Jorge Mendes, ya se estaría preparando para recibir ofertas.

Según algunos medios turcos, dos equipos de ese país estarían interesados en contar con los servicios del 10 de la selección Colombia. Se trata de los dos más grandes de ese fútbol: Galatasaray y Fenerbahçe. Al parecer, los directivos de ambos conjuntos ya se habrían reunido con el agente del jugador para conocer las condiciones y posibilidades reales de concretar un fichaje. Sin embargo, Al-Rayyan no se ha pronunciado al respecto.

Con 31 años, James sería uno de los futbolistas más valiosos de la liga turca. Su pase estaría costando entre 16,00 y 20,00 millones de euros. Al equipo catarí llegó en septiembre de 2021, tras haber dejado al Everton de Inglaterra. Ha estado presente en 12 de los 20 partidos que su equipo ha disputado hasta el momento y suma 4 goles y 7 asistencias, además de 4 tarjetas amarillas. El cucuteño ha manifestado ya que le gustaría salir del fútbol de ese país y se mostró dispuesto a evaluar cualquier oferta. Según el portal Transfermarkt, se encuentra entre los 20 jugadores más valiosos de su selección y entre los 50 primeros en su posición. Es el más valioso de su equipo y de la liga de Catar.

Galatasaray, club que ya ha tenido en sus filas a jugadores colombianos como Faryd Mondragón y, recientemente, Falcao García, estaría dispuesto a ofrecer alrededor de 17,00 millones de euros por James. Por su lado, Fenerbahce, que no ha contado con futbolistas cafeteros en sus filas, no pagarían más de 15,00 millones de euros. Oficialmente, aún no se conocen las cifras ni los detalles de las conversaciones entre directivos y Jorge Mendes. Todo parece estar en el terreno de la especulación.

Lo cierto es que el colombiano quiere volver a Europa y ya se le ha relacionado con varios equipos. En su momento se habló del AC Milan y hasta de la Juventus de Turín. Recientemente, Atlético de Madrid suena como candidato. El jugador extraña la ciudad y no vería con malos ojos regresar al fútbol español, aunque eso implique que renuncie al salario que gana actualmente. Se dice que Diego Simeone se habría manifestado al respecto y cree que todavía hay fútbol en el jugador para explotar. Según él, aún no habría llegado a su mejor versión.

De concretarse su traspaso al fútbol turco, sería otro de los colombianos estelares en jugar en esta liga. Algunos de los nombres que han pasado por este país son:

Faryd Mondragón

El caleño es de los jugadores colombianos más recordados en Turquía, fue el arquero del Galatasaray durante seis años, jugando 185 partidos. Ganó dos títulos de liga y uno de copa.

Gustavo Victoria

El lateral derecho se unió al Galatasaray en 2001, proveniente del Deportivo Cali. Jugó 22 partidos y se coronó campeón de la Liga en el mismo año.

Óscar Córdoba

El recordado arquero de Boca Juniors, llegó a Besiktas en el 2002, equipo en el que jugó durante cuatro años. Disputó 99 partidos.

Jersson González

En 2002 jugó en Galatasaray, pero rápidamente se desvinculó y terminó uniéndose a River Plate, en Argentina.

Juan Pablo Pino

El talentoso jugador que brilló en las selecciones juveniles de Colombia y jugó en el Mónaco francés, hizo parte llegó a Turquía en el año 2010 para unirse al Galatasaray. Jugó 19 partidos y marcó tres goles.

Robinson Zapata

El exarquero de Millonarios y Santa Fe, llegó a la liga turca en 2011 para unirse al Galatasaray. Jugó alrededor de 20 partidos y luego fue relegado al banco.

Pedro Franco

El actual defensor de Fortaleza, jugó en el Besiktas en dos periodos (2013 y 2016), disputó 39 partidos, y anotó un gol.

