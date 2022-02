Laura Tobón habló sobre su hijo: peso, lactancia, dificultades posparto y otros detalles

Foto: Instagram @laura_tobon

Tras cumplirse un mes y nueve días del nacimiento de su hijo Lucca, Laura Tobón llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la cual decidió hablar a detalle de algunos secretos sobre su etapa posparto.

Por ejemplo, sobre su lactancia la presentadora de ‘La voz’ aseguró que todo anda muy bien, aun cuando asegura que estuvo muy nerviosa con todo el tema por cuenta de aquellas historias que ha escuchado al respecto. Además, de paso reveló cuánto está pesando el recién nacido y qué tipo alimentación tiene.

“Yo decidí prepararme para este momento y buscar ayuda. Hoy solo tengo agradecimiento porque he tenido esta conexión increíble con Lucca. No puedo creer que con tan solo un mes ya está pesando 5.1 kilos, alimentándolo solo con leche materna. De verdad que es muy loco todo eso, jamás me hubiera imaginado en estas ¡Estoy tan feliz de haberlo logrado!”, aseveró.

De igual manera, Laura Tobón aseguró que su hijo toma leche directamente de su pecho, aunque hay ocasiones en las cuales ella tiene que salir y por eso deja el alimento en unos teteros especiales.

En cuanto a su proceso para bajar de peso, la también modelo advirtió que los primeros 40 días después del parto son clave, aunque no ha podido retomar su actividad física porque está en cuarentena, a raíz del covid-19.

“La última vez que me pesé iba en 17 kilos menos. Acuérdense que me subí 26 kilos, todavía me falta pero voy poco a poco”, añadió en sus historias de Instagram.

Sobre su parto, la bogotana mencionó que a pesar del dolor que sintió en el momento, le ayudó mucho haber pedido la inyección epidural a tiempo y concluye que todo el proceso resultó en una “buena experiencia”.

“Claro que sentí dolor y más al momento final de pujar, ¿pero saben qué? Ya al final el dolor era lo de menos, yo de solo pensar en ver a mi bebé me enfoqué en respirar hondo y aplicar todo lo que aprendí de mis Doulas y estar tranquila para poder dilatar mejor, y es que mi trabajo de parto fue de 8 horas. En conclusión, siento que tuve muy buena experiencia en mi parto natural, todo gracias a Dios que estuvo conmigo ese día”.

Laura Tobón confesó que uno de los retos más complejos han sido las trasnochadas, pues dice que nunca tuvo problemas para dormir. Mientras que respecto a por qué no ha mostrado fotos de la cara del pequeño Lucca, señaló que quiere darle privacidad para que así, cuando sienta que es el momento adecuado, pueda presentarlo a todos sus seguidores.

¿Dónde duerme Lucca?

De acuerdo con lo expuesto por la presentadora hace pocos días, había un cuarto en su hogar que era utilizado por su esposo para ejercitarse, ver televisión y descansar. Incluso, tan apoderado estaba de este espacio que habían colgadas camisetas de sus equipos de fútbol favoritos.

Sin embargo, con la llegada de su nueva etapa como padres también llegaron los cambios y, de ese modo, el lugar de ocio del empresario Álvaro Rodríguez pasó a ser la habitación en la cual su hijo va a descansar de ahora en adelante.

“Y así quedó el cuarto de Lucca ¡Sacamos al papá y esto fue lo que logramos!”, expresó Laura Tobón.

La remodelación fue total, pues se pasó de colores negros en algunas paredes a unos totalmente claros, el piso de madera cambió por uno totalmente entapetado y la decoración deportiva fue reemplazada por repisas repletas de peluches. Además, adornan este espacio una cuna, un mueble de madera para guardar su ropa, un sillón y un sofá.

