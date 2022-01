Clausuran en Ibagué clínica estética de un mecánico, que se hacía pasar por cirujano

Clínica estética en Ibagué Corposstetic Foto: tolimaestereo.com

En el barrio Cádiz en la carrera 4A número 33 – 105, el falso cirujano fue identificado como Juan Pablo Montoya Yepes, quién sería un mecánico caleño y estaría realizando cirugías estéticas en Ibagué.

Al parecer, se realizaban procedimientos quirúrgicos sin licencia y sin la capacitación necesaria, pues se hacía pasar por cirujano de un reconocido spa de la capital tolimense.

Algunas mujeres ya habían realizado las denuncias ante las autoridades. En varias situaciones con pacientes a quienes devolvió el dinero para evitar situaciones judiciales.

Se pudo establecer que Juan Pablo habría llegado desde la ciudad de Cali y se radicó hace algunos meses en Ibagué.

“El encargado los procedimientos no está en el RETHUS, el Registro de Talento Humano en Salud, situación que se pone en conocimiento de las autoridades para el debido proceso”, apuntó la secretaria de Salud de Ibagué, Johana Ximena Rivera.

“Además, encontramos muchos ibaguereños jóvenes realizándose procedimientos acá y el llamado es a que vayan a sitios que realmente tengan todos los documentos en regla”, agregó.





Por su parte, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué, agregó: “estamos realizando las actividades primarias las actividades iniciales bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, para dar con el paradero y la plena identidad de esta persona, y así poder dejarlo a buen recaudo de la autoridad competente.”

En una entrevista de Blu Radio, una paciente de esta clínica, Carolina, relató; “los procedimientos me los hacían en carne viva, no me tomaban el pulso ni nada, como en las Clínicas Estéticas de verdad, no ponían suero, solo un líquido verde que me quemaba por dentro y unos tarros donde depositaban la grasa que uno tiraba prácticamente.”

“Una esteticista profesional me vio y esa persona me dijo a usted antes no la mataron, no la mataron del dolor, por la fibrosis que yo tenía, tengo fotos, tengo conversaciones del médico de cómo inicia el proceso”, contó una de las mujeres afectadas.

El coronel Venegas puntualizó así: “invitar a todas las personas, a todas esas mujeres que han sido víctimas de este ciudadano a que por favor, se acerquen a las instalaciones de la Fiscalía Seccional en la oficina de Investigación Criminal para que por favor amplíen la denuncia, que es demasiado importante, para de esta manera sacar de circulación al responsable e iniciar una persecución penal contra esas personas, que de una manera u otra ponen en riesgo la integridad física, la vida, el patrimonio económico, y no podemos permitir que esto siga sucediendo en esta ciudad.”

Algunos trabajadores del sector aseguraron que Juan Pablo Montoya Yepes estaba al interior de un vehículo de alta gama, muy cerca de la clínica, observando el procedimiento.

“Yo si veía mucho carro lujoso, muchas viejas muy hermosas, eso era un desfile todos los días, pero uno que se iba a imaginar que fuera una clínica falsa, de todo vemos en la viña del señor”, aseguró una trabajadora del sector.

