Socio de Centros Poblados estaría enredado en otro escándalo por pérdida de dinero

Intec de la Costa SAS, integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019 y socio de Unión Temporal Centro Poblados, fue vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal por la Contraloría General de la República (CGR).

Igual que en el caso de Centros Poblados, donde se perdieron 70 mil millones de pesos, la Contraloría señala a Intec de la Costa por las irregularidades en otro contrato donde también se habría perdido el anticipo.

Según explicó la entidad, el proceso de responsabilidad fiscal por más de 1.337 millones de pesos es por las irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, Sucre.

En dicho proyecto se perdió un anticipo por 1.253 millones de pesos entregado al contratista Consorcio Puente San Jorge 2019, del que Intec de la Costa tiene un 80 % de participación.

Según la Contraloría General de la Nación, la misma Alcaldía de Caimito denunció las presuntas irregularidades en el proyecto. Al parecer, la administración municipal denunció que para celebrar el contrato por 2.507 millones de pesos para adelantar las obras complementarias del puente, se habrían falsificado los documentos de conformación de este consorcio.

“Precisamente una denuncia que recibió la CGR originó una auditoría adelantada en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre”, detalló la Contraloría.

Entre los hallazgos que hizo la Contraloría en esa auditoria, está la cuestionable ejecución de la obra por parte del Consorcio Puente San Jorge 2019, especialmente cuando recibieron el anticipo.

La Contraloría General de la República pudo establecer que cuando se revisó la cuenta bancaria creada por el contratista, no estaba la totalidad del dinero entregado, pero tampoco se veía reflejado en avances de la obra.

“En visita que realizó a la misma un ingeniero civil de la Contraloría a principios 2020, se verificó que se encontraba abandonada sin ejecutar”, informó la CGR.

Otras fallas por parte del contratista en este caso

La Contraloría señaló que además del abandono de la obra y el faltante de recursos entregados, las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento.

“El secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento”, explicó la CGR.

Como si no fuera suficiente, la entidad además encontró que el proyecto no contaba con los permisos de Ocupación de Cause y de Aprovechamiento Forestal. Sumado a eso, los materiales que se utilizarían en la obra no tenían soportada su procedencia legal.

SEGUIR LEYENDO;