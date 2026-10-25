Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y afirmó que “llegó la hora del cambio”: “Brasil no aguanta más”

Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Flávio Bolsonaro pidió este domingo que Brasil cambie de rumbo al votar en Río de Janeiro, con una campaña polarizada frente a Luiz Inácio Lula da Silva y unos sondeos que lo ubican en ventaja dentro del margen de error. El candidato del Partido Liberal sostuvo que la población enfrenta inseguridad y dificultades económicas, y afirmó que el país no puede continuar otros cuatro años bajo la actual gestión.

La disputa llega a la segunda vuelta después de una primera elección en la que Bolsonaro reunió el 47 % de los votos, equivalentes a 56,1 millones de sufragios. Lula obtuvo el 45,16 %, con 53,8 millones de votos.

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Bolsonaro votó unos 20 minutos después de la apertura de las mesas en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel. Llegó bajo la lluvia con una camisa amarilla de manga corta, un adhesivo con el número 22 y acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, además de un fuerte esquema de seguridad.

Bolsonaro votó acompañado por su esposa Fernanda (REUTERS/Ricardo Moraes)

Flávio Bolsonaro afirmó que los brasileños deben acudir a votar “haga lluvia o haga sol”, después de asegurar que la esperanza se convirtió en miedo. El aspirante vinculó ese diagnóstico con la situación de la seguridad pública y la economía. “Llegó la hora del cambio, Brasil no aguanta más”.

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Al salir del centro de votación, el candidato se refirió a la continuidad del gobierno de Lula y declaró: “Brasil no puede soportar otros cuatro años como estos; la vida de todos ha empeorado”. También cuestionó que el país siga “insistiendo en el error”.

Y agregó: “La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas. Tenemos todas las condiciones para formar un gran equipo”.

Bolsonaro sostuvo que su propuesta busca reorganizar el país. En ese marco, expresó: “Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer”.

Las encuestas de Datafolha y Quaest publicadas en la víspera le asignaron 51 % de los votos válidos, frente al 49 % de Lula. Ambos candidatos permanecen en empate técnico debido al margen de error de dos puntos porcentuales.

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Unos 158,7 millones de electores fueron convocados para elegir la fórmula presidencial y seis gobernadores. La jornada también pone a prueba la abstención, que en la primera vuelta alcanzó el 21,08 %, el nivel más alto desde 1998.

Seguidores de Flávio Bolsonaro saludan al candidato a su salida del colegio electoral en Río de Janeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el exterior, cerca de 919.000 personas se inscribieron para participar, un aumento del 32 % respecto de las elecciones de 2022. Los centros de votación fuera del país mantienen los mismos horarios establecidos en Brasil.

São Paulo concentra el 21,5 % del padrón electoral, seguido por Minas Gerais, con 10,3 %; Río de Janeiro, con 8 %; Bahía, con 7 %; y Paraná, con 5,4 %, según el Tribunal Superior Electoral.

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La campaña estuvo marcada por acusaciones de corrupción, insultos y difusión de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro. Esos enfrentamientos se profundizaron durante la segunda vuelta y dominaron los únicos dos debates entre los candidatos.