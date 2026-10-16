América Latina

Flávio Bolsonaro conserva una ventaja de dos puntos sobre Lula a diez días del balotaje

El sondeo de Datafolha asigna al candidato ultraderechista 51% de los sufragios válidos y al mandatario 49%, un resultado incluido en la incertidumbre estadística del estudio realizado esta semana entre 2.520 electores

Flávio Bolsonaro encabeza la intención de voto con el 51% frente al 49% de Luiz Inácio Lula da Silva según Datafolha. (REUTERS/Pilar Olivares)
Flávio Bolsonaro encabeza la intención de voto con el 51% frente al 49% de Luiz Inácio Lula da Silva según Datafolha. (REUTERS/Pilar Olivares)
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El senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llegan prácticamente empatados a la recta final de la segunda vuelta electoral en Brasil, según una encuesta de la firma Datafolha divulgada este jueves. El candidato ultraderechista obtendría el 51% de los votos válidos frente al 49% del mandatario, una diferencia que se redujo respecto de la semana pasada y que se ubica dentro del margen de error del sondeo.

La encuesta de Datafolha, realizada entre el martes y el miércoles de esta semana sobre 2.520 electores, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. La semana anterior, la misma firma había medido a Bolsonaro con el 52% de los votos válidos y a Lula con el 48%, por lo que la brecha se achicó en dos puntos.

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Si se consideran los votos totales, incluidos blancos y nulos, Bolsonaro alcanza el 47% de la intención de voto frente al 45% de Lula, contra el 49% y el 45% que registraba el sondeo previo. Un 2% de los electores se declara indeciso y un 6% asegura que votará en blanco o nulo.

En Brasil, el presidente Lula intenta revertir una desventaja mínima ante Flávio Bolsonaro de cara al balotaje del 25 de octubre, luego de que una encuesta de Datafolha ubicara al senador ultraderechista con el 51% de los votos válidos frente al 49% del mandatario, dentro del margen de error de dos puntos.

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Los resultados coinciden con el sondeo divulgado el miércoles por la consultora Quaest, que también midió a Bolsonaro con el 51% y a Lula con el 49% de la intención de voto, según los mismos porcentajes reportados por esa firma.

El índice de rechazo se ubica en un 46% para Bolsonaro y en un 44% para Lula previo al balotaje. (REUTERS/Adriano Machado)
El índice de rechazo se ubica en un 46% para Bolsonaro y en un 44% para Lula previo al balotaje. (REUTERS/Adriano Machado)

El estudio de Datafolha reveló además que el índice de rechazo de ambos candidatos es similar: un 46% de los electores afirma que nunca votaría por Bolsonaro, mientras que un 44% dice lo mismo respecto de Lula. En cuanto a la gestión del mandatario, un 41% la evalúa negativamente y un 35% la califica de forma positiva.

Antecedente del primer turno y respuesta de Lula

Bolsonaro se impuso en la primera vuelta del 4 de octubre con el 47,03% de los sufragios válidos. (REUTERS/Adriano Machado)
Bolsonaro se impuso en la primera vuelta del 4 de octubre con el 47,03% de los sufragios válidos. (REUTERS/Adriano Machado)

Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, se impuso en la primera vuelta celebrada el 4 de octubre con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula, una diferencia de menos de dos puntos porcentuales. El resultado superó en unos cinco puntos a lo que había proyectado la última encuesta de Datafolha antes de esa instancia y generó un repunte en los activos brasileños, dado que los inversores lo consideran más proclive a impulsar recortes de gasto y a corregir el deterioro fiscal del país.

Tras ese resultado, Lula, de 80 años, modificó su estrategia de campaña: intensificó su presencia en redes sociales, organizó grandes actos callejeros y aceleró una serie de iniciativas legislativas orientadas a captar votos antes del balotaje del 25 de octubre.

El Senado brasileño dio sanción final el miércoles por la noche al proyecto de reducción de la semana laboral, la principal promesa de campaña de Lula. La Cámara de Diputados también aprobó su propuesta para perdonar deudas de los llamados microemprendedores, en el marco de una serie de medidas destinadas a aliviar el endeudamiento de los hogares.

Este jueves, Lula anunció que impulsará un proyecto de ley para ofrecer transporte público gratuito en las ciudades brasileñas durante los fines de semana.

Las propuestas de Bolsonaro en seguridad y economía

La consultora Quaest registró los mismos porcentajes de intención de voto que la encuesta de Datafolha. (REUTERS/Pilar Olivares)
La consultora Quaest registró los mismos porcentajes de intención de voto que la encuesta de Datafolha. (REUTERS/Pilar Olivares)

Bolsonaro, por su parte, centró parte de su campaña en la seguridad, uno de los principales reclamos del electorado, y prometió un enfoque de mano dura contra el crimen. El senador también se comprometió a impulsar el juicio político contra el juez de la Corte Suprema que supervisó la condena de su padre por intentar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

En materia económica, Bolsonaro reclamó un “gran recorte” del gasto público, aunque hasta el momento no detalló los alcances concretos de su plan fiscal.

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