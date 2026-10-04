La Policía de Brasil incautó más de 69.000 dólares en efectivo y detuvo a 48 personas por presuntos delitos electorales

Un agente de la Policía Federal de Brasil observa un panel interactivo con datos durante una presentación de la Justicia Electoral sobre las elecciones de 2026. (Europa Press)

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La Policía Federal (PF) de Brasil incautó hasta las 11.30 de este domingo (hora de Brasilia) 363.577,50 reales en efectivo, USD 69.600, y condujo a 48 personas a dependencias policiales por presuntos delitos electorales. El recuento de la PF recoge que los agentes aprehendieron en total 769.278,50 reales en bienes y valores, de los cuales 363.577,50 en dinero en especie. El total equivale a USD 147.300. La conversión usa la última cotización localizada, de 5,22 reales por dólar el 28 de septiembre.

La policía abrió cinco investigaciones y levantó 12 actas por infracciones de menor gravedad, con incidencias en doce estados y el Distrito Federal. Dos horas y media antes, el informe de las 9.00 hablaba de 28 personas detenidas y 57.379 reales incautados, de los que 34.228 eran efectivo. La PF advirtió de que los valores divulgados son preliminares y deben ser verificados.

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El Ministerio de Justicia publicó su propio recuento. Hasta las 9.00 contabilizó 107 irregularidades, 33 de ellas por compra de votos o corrupción electoral y 14 por propaganda electoral irregular. También figuran concentraciones ilegales de electores y amenazas contra candidatos.

La víspera ya había anticipado el patrón. La PF detuvo el sábado a 23 personas por sospecha de compra de votos en Teresina, en Piauí, y en Boa Vista, en Roraima. Según el cuerpo policial, los agentes localizaron una vivienda donde se entregaba dinero a electores a cambio de sus votos. El medio local Rondônia ao Vivo, que cita documentos de la investigación, añade que los votantes eran reclutados por grupos de mensajería y recibirían 400 reales en efectivo, USD 77.

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En Sergipe, la Secretaría de Seguridad estatal informó de 39 incidencias, la mayoría por sospechas de compra de votos, y de 12.275 reales incautados en efectivo. Esa cifra es independiente del balance federal.

Las colas también marcaron la mañana. En Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro, los votantes esperaron en una fila de 1,5 kilómetros. El barrio fue el de mayor apoyo a Lula en la ciudad: el Tribunal Regional Electoral de Río le otorgó el 78,2% en la segunda vuelta de 2022. No hay datos públicos disponibles sobre las causas de las esperas, por lo que no cabe atribuirlas a un factor concreto.

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Qué había pasado antes

La gente hace cola para votar en un colegio electoral durante las elecciones generales celebradas en Río de Janeiro (Brasil) el 4 de octubre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

Los comicios son los primeros desde la ajustada victoria de Lula hace cuatro años. En la segunda vuelta de 2022 obtuvo 50,90% de los votos frente al 49,10% de Jair Bolsonaro. El expresidente fue después condenado por intento de golpe de Estado, y su partido, el PL, designó candidato a su hijo Flávio.

Están convocados 158.745.463 electores, según el Tribunal Superior Electoral (TSE), para elegir presidente, gobernadores, dos senadores y diputados federales y estatales. Si ningún aspirante supera el 50% de los votos válidos, la segunda vuelta presidencial será el 25 de octubre. A principios de septiembre de 2026, una encuesta de Datafolha, consultora brasileña de encuestas, situaba a Lula en 38% y a Flávio Bolsonaro en 32%. En el escenario de balotaje, el presidente lideraba por 46% a 44%, un empate técnico dentro del margen de error de dos puntos.

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La cifra de este domingo se inscribe en un ciclo de vigilancia más amplio. La PF ha instruido 1.293 investigaciones por delitos electorales en 2026 y ha incautado a lo largo del proceso más de 45,6 millones de reales, de los cuales unos 30,2 millones en efectivo. Son aproximadamente USD 8,7 millones y USD 5,8 millones, respectivamente.

Ser conducido a una comisaría no implica una imputación ni una condena, y los balances son parciales. No hay datos públicos disponibles sobre el cómputo al cierre de la votación.

Con una diferencia de dos puntos en las simulaciones de segunda vuelta, cada denuncia de compra de votos tendrá peso político si el duelo entre Lula y Flávio Bolsonaro llega al 25 de octubre. La Justicia Electoral dispondría de tres semanas para tramitarlas.

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