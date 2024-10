Cómo fue el “robo del siglo” contra una transportadora de caudales en Chile

Vecinos de la sucursal del Brink grabaron el atraco.

El viernes 16 de agosto amaneció nublado y frío en la ciudad de Rancagua (90 kms al sur de Santiago), famosa por las coreografías que suelen realizar sus habitantes en las fiestas locales y luego viralizar por redes sociales. Y aunque parecía que ese día sería uno más, alrededor de las 10 de la mañana algo comenzó a oler mal en la ciudad.

Según reportaron los vecinos a Bomberos y Carabineros, al menos cuatro vehículos ardían esparcidos en diversas arterias estratégicas, sin haber chocado y aparentemente por combustión espontánea. Otros, sin embargo, aseguraban que hombres encapuchados les habían prendido fuego.

Funcionarios de ambas instituciones se desplegaron hacia dichos puntos, a fin de apagar el fuego e investigar el asunto. Y en eso estaban, al mediodía, cuando corrió la noticia de que una banda de asaltantes había llegado hasta la sucursal de la empresa de transporte de valores Brinks, en la Avenida Río Loco, para cometer un atraco que de inmediato se convirtió en uno de los ‘robos del siglo’ en el país, puesto que los delincuentes huyeron con un botín de más $11 mil millones (alrededor de USD 11,5 millones), dinero del que hasta ahora solo se han recuperado $186 millones (unos USD 195 mil).

Las víctimas del asalto aseguraron que los delincuentes eran al menos una veintena y que estaban divididos en tres grupos que cumplían una función específica: unos redujeron a los trabajadores, otros saltaron la pandereta y robaron el dinero desde las bóvedas, y un tercer grupo se encargó de enfrentarse con la policía en la huida y lanzar “miguelitos” en las calles, a fin de entorpecer la persecución.

El atraco quedó registrado en cámaras de seguridad e incluso fue grabado por vecinos de la oficina. En su escape, cuatro ladrones fueron heridos al enfrentarse a balazos con carabineros y dos de ellos fueron a parar en estado grave al Hospital de la ciudad, que vivió un verdadero shock con las balaceras, calles cortadas, humo espeso donde se incendiaban los vehículos y sirenas sonando por doquier. Fardos de dinero caían desde los vehículos en fuga, ante la mirada atónita de los vecinos.

Billetes quedaron esparcidos por el suelo en medio de la huida de los asaltantes.

Primeras detenciones

El ahora ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, fue el primero en entregar declaraciones esa tarde. Valoró el rápido actuar de Carabineros, informó de siete detenidos y la incautación de un fusil de guerra, cinco pistolas y una granada. Pero de los USD 11,5 millones robados aún no se sabía nada.

Durante ese fin de semana, 18 personas fueron detenidas en diversas pesquisas y formalizadas por los delitos de robo con intimidación, tenencia ilegal de arma de fuego y asociación criminal, quedando en prisión preventiva. Durante la audiencia, el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, detalló que el grupo había planeado desde hace dos meses el asalto, que habían usado pelucas y ropa del mismo color que las cajeras y que una de la armas incautadas ya había sido utilizada en el ataque contra la comitiva de la ministra Izkia Siches en Temucuicui, cuando era titular de Interior, en marzo de 2022.

Todos los apresados eran de nacionalidad chilena, algunos de ellos con antecedentes penales previos. Los primeros en caer fueron un guardia de seguridad de la empresa y una cajera. Según indicó el fiscal Fuentes, “en la revisión de algunos de los antecedentes, principalmente teléfonos, aparece una foto donde están algunos de los imputados reunidos días previos al delito, y aparece esta mujer que hoy día pasó a control de detención”.

El guardia, mientras tanto, fue el que abrió las puertas a las funcionarias que salieron a fumar, instadas por la cajera, momento que los asaltantes habían pactado para ingresar a la oficina. Sin embargo, el persecutor aseguró que aún faltaban diligencias, puesto que el número de ladrones era bastante mayor.

En solo dos días, 18 miembros de la banda fueron detenidos y puestos en prisión preventiva; pero gran parte del dinero aún no fue recuperado

Segunda redada

Menos de una semana después, el 22 de agosto, un padre y su hijo fueron detenidos, acusados de proveer un galpón donde los atracadores escondieron algunos vehículos utilizados en el asalto. Pero a pesar de que la policía realizó excavaciones y revisó exhaustivamente los techos e intersticios del galpón, del dinero desaparecido no se encontraron rastros.

Días después, la Policía de Investigaciones (PDI) reconoció en un comunicado de prensa que ellos manejaban información previa sobre el atraco, por lo que el subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, Hugo Haeger, llamó a retiro inmediato al Prefecto Provincial de Cachapoal, Álex Zúñiga Castañeda, “por su eventual responsabilidad en la dilación de la entrega de los antecedentes al Ministerio Público”.

En paralelo, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, abrió una investigación por omisión de denuncia y obstrucción de la investigación contra la PDI, puesto que de haberse sabido que un asalto de estas características iba a afectar a la ciudad en cualquier momento, otro gallo habría cantado.

Parte del arsenal incautado tras el asalto.

La única incautación de dinero

Recién el 13 de septiembre, el Ministerio Público dio su primer gran golpe a la banda. Ese viernes, la Fiscalía confirmó que, tras diversos allanamientos, tres personas habían sido detenidas y $186 millones (USD 195 mil) del botín, recuperados.

Se trataba de dos mujeres y un hombre y el dinero estaba oculto en la comuna santiaguina de Cerro Navia, específicamente en la casa y en el entretecho de una botillería, propiedad de una de ellas, que además es pareja de uno de los 18 primeros formalizados. La segunda detenida, una adulta mayor de 69 años, resultó ser la suegra de otro de los imputados.

El fiscal Fuentes señaló en esa oportunidad que “se llamó a la gente de Brinks y del Banco Central - que es donde salen los billetes nuevos -, y aquellos personeros reconocieron los billetes que todavía estaban embalados, que es como salen del BC, y también Brinks reconoce la forma en que los han embalado para después trasladarlos a las distintas regiones. Por ello se les toma detenidas en flagrancia”, según consignó Cooperativa.

El hombre, capturado en Rancagua, fue acusado también de esconder 18 autos utilizados en el robo en un predio inmenso, del que él arrendaba solo una pequeña parte para su taller mecánico.

Según explicó el fiscal a cargo de la investigación, los cinco ex policías detenidos “dan información, miden los tiempos de reacción, cooperan con algunas situaciones puntuales”.

Los cinco ex carabineros detenidos

Y cuando parecía que la investigación estaba estancada, cinco carabineros fueron detenidos durante la jornada del pasado martes, acusados de prestar asistencia a la banda a la hora de medir tiempos e informar sobre el movimiento de las policías el día del golpe.

Cuatro de estos funcionarios policiales fueron apresados por sus compañeros de labores en sus lugares de trabajo y en sus casas, y se trata de tres cabos primeros y un cabo segundo. El quinto implicado fue detenido por la PDI, y también es sindicado como cómplice de otra banda que intentó un robo frustrado de similares características a otra empresa de transporte de valores - Prosegur -, también en Rancagua, el que se estima habría sido aún mayor que el del Brinks.

Mediante un comunicado, desde Carabineros de Chile confirmaron que “ante la gravedad de los hechos, el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros derivó los antecedentes a la Fiscalía y procedió a la detención de los involucrados, quienes serán eliminados de la institución”.

Según explicó el fiscal Fuentes, los policías detenidos no habrían participado directamente en el atraco ni serían los líderes del grupo delictual “sino que fueron convocados por los sujetos que están en prisión preventiva actualmente”.

Tocante a su rol específico, el persecutor detalló que “tienen participación no directa, en el sentido de que ellos no son los que saltan el muro, no son los que ingresan a la bodega, porque esos imputados ya están formalizados y detenidos. Dan información, miden los tiempos de reacción, cooperan con algunas situaciones puntuales”.

“Creemos que sin la participación de estos carabineros, no se habría podido llevar a cabo (el asalto) de la forma en que se hizo”, subrayó.

“A raíz de las detenciones anteriores, de la incautación de equipos telefónicos de los imputados, nos dimos cuenta de que había reuniones de coordinación. Y resulta que en esas reuniones de coordinación, en fotografías tomadas de esas reuniones, aparecen justamente estos cinco funcionarios de Carabineros”, remató el fiscal Fuentes.

Por ahora no se ha podido confirmar cuánto dinero recibieron los policías por su participación en el asalto, puesto que en los allanamientos solo una pequeña cantidad de efectivo fue hallada en poder de uno de los detenidos.

Todos quedaron en prisión preventiva y pasaron a la engrosar la lista de 28 detenidos hasta ahora por este ‘robo del siglo’. Pero la investigación seguirá por otros seis meses, y es en ese lapso de tiempo que el Ministerio Público espera dar con el paradero de los líderes de la banda, y con los más de USD 11 millones que aún restan por hallar.