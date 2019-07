Y luego agregó entre sollozos: "Yo le he dicho que si estuvo ahí, solo él lo sabe. Si se siente mal que hable, que diga la verdad y que yo espero que no sea verdad porque es mi padre y a mí me duele. Le digo que dé una entrevista, pero él me asegura que no es verdad. Y yo le digo que hable lo que tiene que hablar. Yo espero de corazón que no sea verdad, porque una cosa es que él estuvo ahí y otra muy diferente que digan exactamente que él lo mató".