— Un primer problema es que la participación, cuando no hay autonomía social, se convierte en involucramiento y en actividades de apoyo. No había autonomía social, no había una sociedad civil como tal desde la cual la gente pudiera plantear sus demandas, expresar sus ideas, debatir libremente, eso no existía. En el caso de los municipios, había un conjunto de mecanismos que de alguna manera planteaban esta participación. Uno, las elecciones, por supuesto. En el caso municipal, son elecciones con al menos más de un candidato -son las únicas elecciones que realmente hay en el país-, con nominaciones en las que puede haber interferencias del Partido Comunista o de otros elementos políticos del sistema, como por ejemplo ahora porque la oposición quiere postular. Pero por lo general no intervienen, porque es un tipo de selección inocua políticamente. Otro mecanismo son las asambleas comunitarias en las que la gente expresa un conjunto de demandas al municipio y éste está obligado a dar respuesta. Indiscutiblemente, esta fórmula tiene un atractivo. Si se analiza el sistema municipal latinoamericano, se ve que eso falta en muchos lugares. O sea, la idea de que la gente pueda ir a un lugar a quejarse de las políticas en curso en el plano local y reciba respuesta es positiva. En Cuba, al no haber organizaciones sociales autónomas, la gente iba a título puramente individual y a plantear problemas estrictamente locales, lo que se conoce como "los planteamientos". Las demandas eran del tipo: no pasa el camión de basura, hay un salidero de agua en una esquina… Entonces, se resolvían o aliviaban un conjunto de demandas básicas de la población pero en ningún momento había un contenido político explícito en esto. En síntesis, pienso que es una buena cosa; el problema está en el sistema en el cual se incrusta este mecanismo, que lo limita.