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Madrid, 29 nov (EFE).- La participación en las elecciones generales españolas de este domingo alcanzó 68,02 % cuando faltan dos horas para cerrar los centros de votación, lo que supone 14,89 puntos más que en los comicios de 2023, el más alto de la democracia, según datos del Ministerio del Interior.

Los colegios electorales abrieron a las 9.00 horas (8.00 GMT) con normalidad y cerrarán a las 20.00 horas (19.00 GMT), momento en el que comenzará el escrutinio.

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Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados. EFE

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