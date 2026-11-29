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Moscú, 29 nov (EFE).- El Kremlin ha lanzado en los últimos días una purga de gobernadores y altos funcionarios regionales, acusados de corrupción, aunque la prensa local sugiere que, en realidad, están pagando los platos rotos de los errores de gestión del gobierno central.

El caso más llamativo es el de Andréi Chibis, el primer gobernador ruso detenido por corrupción -ya ha sido arrestado por dos meses- desde el comienzo de la guerra en Ucrania hace casi cinco años.

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Chibis, que dirigía la región septentrional de Múrmansk desde 2019, ha sido acusado de fraude y malversación de fondos asignados para la construcción de infraestructuras. Se estima que ha robado más de 1.000 millones de rublos (más de 12 millones de dólares).

Exviceministro de Construcción (2013-2019), Chibis, de 47 años y con casa en España, pertenecía a la nueva generación de funcionarios formados en la escuela de administración pública de Moscú.

La prensa local e internacional especula con que la caída en desgracia de Chibis, uno de los gestores de la conocida como Ruta Marítima del Norte (RMN), puede estar relacionada con el control de los multimillonarios proyectos estratégicos en el Ártico.

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Hasta ahora, Rusia apenas ha avanzado en su deseo de convertir la navegación por el corredor ártico, gracias al calentamiento global, en alternativa al Canal de Suez, especialmente con la vista puesta en que China opte por ese itinerario para exportar parte de sus mercancías, para lo que Moscú cuenta con la única flota en el mundo de rompehielos atómicos.

De hecho, el presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó este mismo jueves -un día después del arresto de Chibis- la Estrategia de Desarrollo y Seguridad del Ártico. El Gobierno tiene medio año de plazo para trazar un proyecto integral del Corredor de Transporte Ártico, que incluye la RMN, los mares interiores y la infraestructura portuaria y de transporte a todo el litoral ártico ruso.

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El corredor "va de San Petersburgo y Múrmansk a través de la Ruta Marítima del Norte hasta Vladivostok y luego a los países del sudeste asiático (...) en las actuales condiciones de riesgos para la navegación y el comercio globales está llamado a garantizar la flexibilidad y seguridad de los suministros internacionales", dijo Putin, quien puso como objetivo el trasiego de 70 millones de mercancías para finales de esta década.

El viernes le tocó el turno al antiguo gobernador de la región de Tambov, Maxim Yegórov, condenado a once años de prisión por recibir sobornos por valor de más de un millón de dólares. Yegórov, que dirigió esa región durante sólo tres años, había dimitido de su cargo en 2024 y fue arrestado a mediados de 2025.

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Un día antes las autoridades confiscaron casi 12 millones de dólares al vicegobernador de Krasnodar, Ígor Galas, quien era el encargado de la política económica de la región sureña bañada por los mares Negro y Azov. La prensa apunta que Galas puede ser el chivo expiatorio de los problemas con la defensa antiaérea y el déficit de combustible en su región, una de las más ricas del país.

A principios de octubre ya fue condenado a 14 años de prisión otro vicegobernador de Krasnodar, Alexandr Vlásov, por apropiación indebida de fondos destinados a los militares; en agosto, Alexandr Nesterenko, recibió nueve años por abuso de poder; en mayo Anna Minkova fue sentenciada a 5,5 años por fraude; en abril Andréi Korobka fue arrestado por enriquecimiento ilícito.

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A su vez, la Justicia rusa ordenó este sábado el arresto del exvicegobernador de la Autonomía siberiana de Yámalo-Nenets, Alexandr Emeliánov, que dejó el cargo en agosto pasado y podría ser pronto acusado de abuso de poder, según la prensa.

Mientras, el reciente ataque al puente de Crimea, destruido parcialmente a mediados de noviembre por drones y misiles ucranianos, le puede haber costado el puesto al número dos de las Fuerzas Aeroespaciales, Yuri Gréjov, relevado esta misma semana.

Un tribunal militar le acusó el jueves de aceptar sobornos en gran cuantía, aunque la prensa señala que el general seguramente fue defenestrado por los fallos en la defensa del puente, el símbolo de la anexión de la península ucraniana y la joya de corona en materia de infraestructura de los 26 años de mandato de Putin.

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En total, desde que Putin recalara en el Kremlin (2000) han sido condenados 19 gobernadores, algunos de ellos en activo, de los 35 contra los que se han incoado casos penales, según la revista Forbes. En julio del año pasado el ministro de Transporte, Román Starovóit (anteriormente gobernador de la región fronteriza de Kursk), se suicidó en su coche, presuntamente, tras verse involucrado en un escándalo de corrupción.EFE