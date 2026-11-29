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Al menos 45 personas han muerto y 87 más han resultado heridas en bombardeos de las Fuerzas Armadas de la junta militar que gobierna Birmania perpetrados sobre zonas civiles durante la jornada del sábado, según ha denunciado el Gobierno Nacional de Unidad (GNU) birmano en el exilio.

El incidente más grave ha sido el bombardeo sobre una boda en Pekon, estado de Shan, donde han muerto al menos 21 personas y más de 60 han resultado heridas, denuncia el GNU en un comunicado difundido en redes sociales.

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Además, el gobierno prodemocrático en el exilio alerta de otros cuatro ataques más contra civiles, incluidos dos sobre una zona residencial de Mrauk U, en el estado de Rajine, en los que han muerto 19 personas y 24 más han resultado heridas.

También ha sido atacada una clínica de desintoxicación de Laiza, en el estado de Kachin, donde han muerto tres personas y diez más han resultado heridas. Por último, dos personas más han muerto en Mawchi, en el estado de Karenni.

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"Entre las víctimas mortales confirmadas hay cinco menores de edad, incluido un niño de 17 meses. La cifra podría aumentar a medida que se reciba más información", ha alertado el GNU.

El pasado 26 de noviembre murieron otras 20 personas en un bombardeo de la aviación del Ejército de la junta militar birmana sobre la localidad de Iyone, distrito de Sinbaungwe, región de Magway, en el centro-oestede Birmania.

El GNU ha denunciado estos ataques contra objetivos civiles que "violan las normas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario" al no tener en cuenta los criterios de distinción y proporcionalidad, por lo que "apunta a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad".

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Por ello piden a la comunidad internacional un embargo total de combustible para aviación, apoyo a la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal Penal Internacional y a los procesos de jurisdicción universal para la rendición de cuenta y el envío de ayuda humanitaria a través de las organizaciones birmanas activas.