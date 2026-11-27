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Shanghái (China), 27 nov (EFE).- Los grandes bancos estatales chinos han acelerado la financiación a cotizadas para recompras de acciones, con los contratos superando ya los 90.000 millones de dólares después de que Pekín prometiera más medidas para impulsar los mercados tras vivir su peor mes en una década en octubre.

Según la televisión estatal CCTV, los cuatro principales bancos del país -ICBC, ABC, Bank of China y China Construction Bank- ya han comprometido más de 600.000 millones de yuanes (90.062 millones de dólares, 82.080 millones de euros) en préstamos para recompras de participaciones y nuevas adquisiciones por parte de sus accionistas.

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El recuento apunta también a que en torno a unas 700 empresas han suscrito estos acuerdos de financiación hasta ahora.

Bank of China especificó que está dirigiendo sus recursos crediticios hacia sectores en auge como los semiconductores, la manufactura avanzada o las 'nuevas energías', mientras que China Construction Bank reveló que más del 70 % de sus clientes en este programa son empresas manufactureras y del sector privado.

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Según datos de la plataforma especializada Wind, las cotizadas chinas ya han ejecutado más de 160.000 millones de yuanes (24.016 millones de dólares, 21.888 millones de euros) en recompras de acciones a lo largo de este año, superando ya la cifra del ejercicio anterior y camino de batir el récord de 2024, que fue de 165.800 millones de yuanes (24.887 millones de dólares, 22.681 millones de euros).

Estas operaciones provienen principalmente de los sectores de alta tecnología y bienes de consumo y, según los expertos, buscan enviar un mensaje de confianza a los inversores ante la tendencia bajista en las bolsas del país.

Las recompras de acciones son un método habitual de las empresas durante etapas de correcciones en los mercados, destinando parte de su liquidez a sostener su cotización bursátil.

Uno de los principales factores que han lastrado las bolsas chinas en las últimas semanas es el temor de los inversores sobre los retornos del gasto en inteligencia artificial (IA), sector que había impulsado con fuerza los mercados en los meses anteriores y en el que se habían dado espectaculares salidas a bolsa con debuts a triple dígito.

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El índice que sigue la evolución de los trescientos principales valores de los parqués de Shanghái y Shenzhen, el CSI 300, descendió un 8,5 % solo en octubre -su peor registro mensual en más de diez años- y acumula un descenso del 17,1 % este año que se compara con la subida del 4,7 % del S&P 500 estadounidense.

Ante la coyuntura, las autoridades han anunciado diversas medidas de apoyo como la consolidación permanente de un programa temporal de refinanciación para recompras de acciones o la reducción, del 1,25 % al 1 %, del tipo de interés que les aplicaba, así como un mayor volumen de permutas de activos para fomentar la compra de participaciones por parte de los inversores institucionales.

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De hecho, según Bloomberg, el conocido como 'equipo nacional' -firmas estatales que suelen salir al rescate de los mercados en contextos bajistas- estuvo detrás del récord histórico de volumen de negocio que marcaron el viernes pasado varios fondos cotizados, un reflejo de la voluntad de Pekín de limitar la sangría en las bolsas.

No obstante, los expertos descartan un vuelco positivo a menos que se atajen cuestiones estructurales como la capacidad de las empresas para generar beneficios. EFE