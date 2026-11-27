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Guayaquil (Ecuador), 26 nov (EFE).- La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegó a Ecuador para observar los comicios locales del domingo se reunió este jueves con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de conocer los preparativos antes del día de las votaciones.

La OEA ya había anunciado el lunes que la misión, encabezada por el excanciller de Chile Heraldo Muñoz, se había desplegado en el país andino para analizar los aspectos clave del proceso electoral.

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En total, son 26 especialistas y observadores que se reunirán también con representantes de organizaciones políticas, candidaturas y otros actores relevantes.

Además, la misión visitará el domingo centros de votación en distintas localidades del país para observar el desarrollo de la jornada, desde la instalación de las juntas receptoras del voto hasta el cierre de la votación y el escrutinio.

Una vez concluidas las elecciones, presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones, "orientadas a contribuir al fortalecimiento de los futuros procesos electorales en Ecuador", según dijo la OEA el lunes en un comunicado.

Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales de este domingo, en las que se escogerá a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes.

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También se elegirá a siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano que tiene, entre otras funciones, el mandato de designar a quienes estarán al frente de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura o la Contraloría.

En estos comicios, el partido del presidente Daniel Noboa busca ganar en la mayor cantidad de ciudades, con el foco puesto en Quito y Guayaquil, las más pobladas, y quitarle poder al correísmo, la principal fuerza de oposición liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que está suspendida por pedido de la Fiscalía.

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Esa inhabilitación le impidió al movimiento participar en estas elecciones, lo que llevó a sus candidatos a inscribirse con otros partidos. EFE