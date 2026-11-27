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El pasado 10 de noviembre, apenas dos días después de que la modelo Rocío Crusset anunciase que está esperando su primer hijo cinco meses después de su romántica boda con Charlie Schein en Nueva York, se filtraba que también su hermano Alberto Herrera y Blanca Llandres Parejo iban a convertir de nuevo en abuelos a Mariló Montero y Carlos Herrera tras el nacimiento de su primogénito, Marcos, el 7 de marzo de 2026.

Una noticia que confirmaba en primer lugar la emocionada abuela, que pedía prudencia al encontrarse su nuera todavía en las primeras semanas de embarazo, pero que confesaba que había hecho muy felices, ya que con pocos meses de diferencia llegarán dos nuevos bebés a la familia.

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Y ha sido ahora, pasado el tiempo prudencial lógico en cualquier embarazo, cuando Alberto y Blanca han compartido en sus redes sociales la primera ecografía de su segundo hijo -que se llevará apenas un año con su hermanito Marcos, en el que están completamente volcados-, revelando además el sexo, una niña, y el nombre que han elegido para la pequeña: Blanca como su mamá y como su bisabuela, continuando así con la tradición familiar.

"Quién nos hubiera dicho en esa primera cita que acabaríamos siendo una familia de cuatro" ha expresado la nuera de Mariló junto a una imagen suya y de su marido -celebraron su primer aniversario de boda el pasado 18 de octubre- caminando de espaldas cogidos de la mano por las calles de Sevilla.

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"Gracias a Dios todo va fenomenal!!! Os presentamos a mini Blanca Herrera Llandres" ha añadido junto a varias imágenes de la ecografía de su bebé, agradeciendo además el cariño y los mensajes que han recibido desde que salió a la luz que estaba de nuevo embarazada. Un mensaje que ha concluido confesando que "emocionada es poco. Gracias por hacer todo el proceso tan fácil y con tanto amor".