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São Paulo, 26 nov (EFE).- La bolsa de Sao Paulo se disparó este jueves un 6,07 % aún animada ante la posibilidad de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva nombre al banquero Luiz Carlos Trabuco como ministro de Hacienda e impulsada por los datos previos de la inflación, que indican desaceleración en noviembre.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, cerró en los 176.799 puntos, con lo que encadenó su segunda subida esta semana.

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La expectativa de un equipo económico más comprometido con la disciplina fiscal y con el control del gasto público mantuvo el optimismo de los operadores, que desde la víspera vieron con buenos ojos la posibilidad de que el presidente del Consejo Administrativo de Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, lidere la cartera de Hacienda, luego del encuentro que sostuvo el martes con Lula.

Aunque no se ha definido nada al respecto, los medios locales han mencionado que de no ser Trabuco, en la mira del Ejecutivo estaría alguien con un perfil similar, algo que el mercado sigue viendo con buenos ojos por la credibilidad que aportaría a la política económica del país.

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A eso se sumó el dato previo de la inflación divulgado por el Gobierno que apunta a una desaceleración en noviembre, con un alza de 0,22 % frente al 0,34 % registrado en octubre.

Ambos temas también impactaron el mercado de divisas y el real fue la segunda moneda que más se valorizó frente a la divisa estadounidense, entre las 31 más negociadas este jueves.

El real se apreció un 1,25 % frente al dólar y acabó la jornada cotizado a 5,743 reales para la compra y 5,744 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las acciones más negociadas del día fueron precisamente las preferenciales del banco Bradesco, que se apreciaron un 9,02 %, mientras que las mayores ganancias las registraron la constructora MRV y la compañía de alquiler de vehículos Localiza, cuyos papeles se valorizaron un 14,9 % y un 14,8 %, respectivamente.

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En el lado opuesto se ubicaron los títulos preferenciales de la petroquímica Brasquem, que por segundo día consecutivo lideraron las perdidas tras depreciarse un 4,46 %, seguidos de los ordinarios de la papelera Suzano (-0,63 %).

El volumen negociado este jueves en la bolsa fue de 35.652 millones de reales (unos 6.211 millones de dólares o 5.659 millones de euros) en más de 5,2 millones de operaciones financieras. EFE