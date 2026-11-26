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Bruselas, 26 nov (EFE).- El primer ministro irlandés, Michéal Martin, dijo este jueves que su país se opone a que la Unión Europea (UE) adopte una tasa a las grandes empresas digitales para financiar el futuro presupuesto comunitario porque socavaría la competitividad del bloque, e instó a lograr un acuerdo sobre las cuentas este mismo año.

"Llevamos tiempo argumentando que Europa está reduciendo su competitividad y la tasa digital envía el mensaje erróneo", dijo el mandatario irlandés a su llegada a la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE centrada en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFF) para 2028-2034.

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La base para las conversaciones será la propuesta presentada la semana pasada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que además de plantar un recorte del 10,2 % con respecto al montante propuesto por la Comisión Europea, introdujo una nueva propuesta para adoptar una tasa digital cuya recaudación se destinaría a las arcas comunitarias.

La iniciativa, similar a la que existe en países como España, Italia o Francia, prevé recaudar unos 5.000 millones al año con un tipo del 3 % sobre el volumen de negocios que las grandes tecnológicas obtienen por la publicidad online, los servicios de intermediación y la venta de datos. Esta sustituye a la tasa sobre las grandes empresas que había planteado Bruselas y que fue rechazada por la mayor parte de Gobiernos.

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Irlanda, sede de la mayoría de grandes empresas tecnológicas con presencia en la UE, advirtió de que no dará su visto bueno a la iniciativa y recordó que en su día se sumó al proceso internacional que culminó en un acuerdo sobre un mínimo de impuesto de sociedades a las multinacionales que le llevó a modificar sus normas pero que luego quedó en papel mojado con la retirada de Estados Unidos del mismo.

Esta tasa, que ya se puso sobre la mesa en la UE en 2018 sin encontrar unanimidad entre los socios, ha sido rechazada por algunas capitales por el temor a represalias por parte de Estados Unidos, sede de la mayoría de estas empresas y crítico con la iniciativa.

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Por otro lado, el mandatario irlandés defendió la importancia para su país de que se mantenga una fuerte política agraria común en el futuro presupuesto e instó a encontrar un acuerdo antes de que termine este año, como reclama Costa, dado que será difícil lograrlo en una primera mitad de 2027 con citas electorales en varios países.

Martin confió en que pueda avanzarse hacia un acuerdo en la cumbre de hoy, que el presidente del Consejo quiere utilizar para consensuar el volumen total de las cuentas, la distribución de fondos entre partidas y las nuevas fuentes de ingresos propios para los próximos siete años. EFE

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