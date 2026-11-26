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Jerusalén, 26 nov (EFE).- El grupo islamista Hamás condenó este jueves el asesinato anoche del viceministro de Educación y miembro del buró político, Jaled Mahmoud abu Nada, junto a su mujer, en un bombardeo israelí contra su apartamento en Deir al Balah, centro de Gaza.

"Constituye un nuevo crimen que se suma al sangriento historial de la ocupación, caracterizado por atacar a civiles, personal educativo, viviendas y barrios residenciales en toda Gaza", añadió Hamás en un comunicado, en el que culpó a la comunidad internacional de "guardar silencio".

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Según un comunicado del Ejército israelí, abu Nada se desempeñaba como jefe del Departamento Económico del buró político de Hamás y en este papel presuntamente "destinaba fondos a actividades" del grupo.

El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, celebró este jueves el asesinato y, en un comunicado conjunto junto al ministro de Defensa en funciones, Israel Katz, aseguró que esta "operación selectiva" se suma a otras recientes contra milicianos y altos cargos de Hamás.

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Según este comunicado conjunto, en el último mes, Israel ha matado a unos 80 milicianos de Hamás en Gaza, si bien en esta cifra suele incluir agentes de Policía, nuevos jóvenes en sus filas o periodistas sobre los que Israel alega que mantienen lazos con Hamás.

Pese a la tregua vigente desde hace más de un año, Israel lanza prácticamente a diario ataques letales en Gaza.

Más de 1.700 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza y más de 6.100 han resultado heridos desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

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Todo ello en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la destrucción extrema y la muerte de cerca de 74.800 palestinos, entre ellos más de 20.000 niños, desde octubre de 2023. EFE