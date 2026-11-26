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Bruselas, 26 nov (EFE).- El español Pablo Hernández de Cos será el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Christine Lagarde después de que Países Bajos, que había presentado como candidato al puesto a Klaas Knot, haya decidido dar su apoyo al exgobernador del Banco de España en aras del consenso.

"Basándonos en la conversación de hoy, Países Bajos apoyará el consenso para las tres nominaciones al comité del BCE", indicó un diplomático de la UE después de que los jefes de Estado y de Gobierno europeos hayan debatido el relevo en la cúpula del emisor esta mañana.

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Tras este intercambio ha emergido un consenso que hará de Hernández de Cos el nuevo presidente del BCE y el primer español en asumir este cargo en la institución, y que sitúa como nuevos miembros del comité ejecutivo al economista alemán Markus Brunnermeir y la economista francesa Laurence Boone.

La decisión será confirmada a lo largo de la tarde de este jueves puesto que debe ser formalizada por los embajadores de los Veintisiete ante la UE para que los líderes puedan adoptarla formalmente y poner en marcha el proceso de consultas no vinculantes con el propio BCE y la Eurocámara.

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El procedimiento quedará cerrado definitivamente en la cumbre de líderes del próximo 18 y 19 de diciembre, cuando estos den el visto bueno final. EFE