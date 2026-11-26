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El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, ha propuesto este miércoles un endurecimiento de las medidas aduaneras contra Brasil, con la imposición de "un arancel adicional específico sobre las importaciones de azúcar" y de otro extra del 10% sobre las exportaciones de aeronaves terminadas, reavivando así la guerra comercial con el país latinoamericano, que ha advertido que "no cederá ante este tipo de amenazas".

En concreto, el USTR ha alegado que el Ejecutivo brasileño, de nuevo en manos de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral contra Flávio Bolsonaro --a quien apoyó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump--, "no ha hecho ningún progreso significativo para abordar las prácticas comerciales perjudiciales que socavan la competitividad de los agricultores, trabajadores, innovadores y empresas estadounidenses", según el comunicado difundido por su oficina.

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En él, el responsable comercial estadounidense ha argumentado que "la modificación propuesta hoy proporcionaría una mayor influencia para lograr la eliminación de los actos, políticas y prácticas irrazonables de Brasil", país al que ha acusado de "seguir exportando a Estados Unidos cantidades significativas de azúcar fuera de cuota y aeronaves terminadas, que actualmente están exentas". En este marco, Greer ha propuesto también "aumentar el arancel fuera de cuota sobre las importaciones de azúcar de forma no discriminatoria para evitar un aumento repentino (...) procedente de otros países cuyo mercado podría cubrir Brasil".

Tales medidas, ha asegurado, "tienen por objeto contribuir a que Brasil se siente a la mesa de negociaciones", a las que Washington "sigue abierto a continuar (...) para lograr los cambios tan necesarios que aborden los problemas identificados en esta investigación".

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El USTR ha querido además invitar al público estadounidense a "presentar comentarios" acerca su propuesta, sobre la que celebrará una audiencia el 14 de enero de 2027.

Las medidas planteadas por Jamieson Greer se implementarían bajo en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la misma por la que este mismo miércoles ha formulado nuevos aranceles contra China, la Unión Europea (UE) y otras doce economías mundiales, alegando que sus actos y su sobrecapacidad industrial son "irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense".

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En concreto, todos los productos de los 27 miembros de la UE podrían llegar a enfrentarse a un arancel del 20%, frente al 15% actual y establecido como techo en el acuerdo entre ambos bloques, en caso de que las medidas adoptadas por Bruselas resulten "insatisfactorias" para Washington. China, por su parte, podría ver elevados los aranceles por parte de Estados Unidos hasta el 40% si, al igual que la UE, no contenta al Gobierno estadounidense con mecanismos que aborden los asuntos esgrimidos en la investigación de la Oficina del Representante Comercial norteamericano. Tanto Bruselas como Pekín han mostrado su oposición.

BRASIL MUESTRA SU INDIGNACIÓN Y NO DESCARTA MEDIDAS RECÍPROCAS

De similar forma, el Gobierno de Brasil ha manifestado "su indignación" ante las recomendaciones de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, subrayando que desde Brasilia llevan "más de un año participando de buena fe en las negociaciones" comerciales y recordando la conversación entre Lula y Trump en agosto y los subsecuentes encuentros virtual y presencial entre Greer y los ministros brasileños de Exteriores, Mauro Vieira, y de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Elias Rosa.

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En la primera de las reuniones a nivel ministerial, "el USTR se comprometió a enviar los términos de referencia de un posible acuerdo económico y comercial entre ambos países (...) Hasta la fecha, dichos términos de referencia no se han enviado, a pesar de las reiteradas insistencias del Gobierno brasileño", ha afeado Brasilia.

De este modo, el Ejecutivo comandado por Lula ha considerado "evidente que la nueva recomendación se formula con el objetivo de presionar al Gobierno para que introduzca modificaciones en las medidas reguladoras nacionales relacionadas con el sistema de pagos PIX (un sistema público brasileño similar a Bizum), el comercio digital y los acuerdos preferenciales".

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Así, ha denunciado que "la decisión unilateral del USTR constituye una acción inaceptable en el marco del proceso de negociación bilateral en curso".

"Brasil no cederá ante este tipo de amenazas", ha espetado el Ejecutivo brasileño, que, si bien ha anotado que "seguirá buscando una solución negociada", ha querido mantener la puerta abierta a "acciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)" y a "la posibilidad de adoptar medidas de reciprocidad ante la aplicación ilegal e injusta de aranceles contra los productos brasileños", un tipo de acción recogida en la Ley de la Reciprocidad aprobada durante el anterior mandato de Lula precisamente para responder a los gravámenes impuestos por la Administración Trump.

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Washington ha abierto así un nuevo capítulo de la guerra comercial que mantiene con Brasilia y que se había enfriado en las semanas que rodearon a las elecciones brasileñas. Brasil es uno de los pocos países que no tiene un déficit comercial con Estados Unidos, el principal argumento esgrimido por la Administración Trump para el establecimiento de aranceles a multitud de países.

Sin embargo, el Ejecutivo republicano decidió imponer estos gravámenes en medio de una campaña de presión contra las autoridades políticas y judiciales de Brasil durante el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro --aliado de Trump mientras gobernó-- por intento de golpe de Estado.

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Así, la guerra comercial con Estados Unidos jugó un prominente papel en la política interna brasileña, destacando el rol del exdiputado Eduardo Bolsonaro --hijo del expresidente ultraderechista--, huido en 2025 a Estados Unidos y condenado el pasado mes de junio a más de cuatro años de cárcel tras ser declarado culpable de intentar coaccionar a jueces y orquestar desde el país norteamericano sanciones diplomáticas y económicas contra Brasil --incluidos aranceles-- para entorpecer la causa por golpe de Estado contra su padre.