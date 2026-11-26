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Redacción América, 25 nov (EFE).- Cuatro expresidentes progresistas de distintos países de América Latina publicaron una carta para llamar al voto para los partidos de izquierda en España ante el "peligro del avance de las extremas derechas" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Alberto Fernández, expresidente de Argentina (2019-2023); Evo Morales, expresidente de Bolivia (2006-2019), Rafael Correa, expresidente de Ecuador (2007-2017) y Ernesto Samper, expresidente de Colombia (1994-1998) firman el mensaje, además de varios juristas y políticos de Argentina, Brasil y otros países de la región.

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"Lo que ocurre en España no es un fenómeno aislado. Asistimos a una ofensiva internacional de las extremas derechas", subraya el manifiesto, frente a la cual hay que "practicar formas de lucha común".

La carta apela a la necesidad de preservar la memoria histórica de la dictadura franquista en España (1939-1975), que llevó a muchos españoles a migrar a América Latina, así como la de las dictaduras posteriores de Suramérica, que empujaron a muchos latinoamericanos a "hallar refugio en España".

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"Sabemos por experiencia propia que una democracia no se consolida sin memoria, verdad, justicia y reparación", afirma el manifiesto, una memoria "hoy amenazada por fuerzas que prometen derogar los avances democráticos y reivindican el legado de la dictadura".

El partido español de ultraderecha Vox, que las encuestas auguran que podría ser el tercer partido más votado en las elecciones, se opone frontalmente a leyes de memoria histórica aprobadas en España que facilitan la búsqueda de víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939) y sancionan muestras de apoyo a la dictadura franquista. EFE

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