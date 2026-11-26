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Tokio, 26 nov (EFE).- El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, calificó este jueves de "lamentable" el anuncio de nuevos aranceles por parte de Washington contra el archipiélago, una medida arancelaria que además del país asiático incluye a otras 13 economías, entre ellas China y la Unión Europea.

"Es lamentable que se haya anunciado una propuesta de medidas contra Japón, y ya hemos transmitido esta postura a los Estados Unidos", afirmó Kihara en una rueda de prensa.

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El portavoz añadió que el Gobierno estadounidense ha asegurado "repetidamente" que no se impondrán nuevos gravámenes a Japón que superen el techo arancelario del 15 %, pactado el año pasado, y rechazó que Japón distorsione el libre mercado o mantenga un exceso estructural de capacidad productiva.

Asimismo, Kihara subrayó que Japón ha implementado de manera constante el acuerdo, que incluye la iniciativa de inversión estratégica, y dejó claro el deseo del Gobierno nipón de seguir manteniendo una comunicación fluida con sus homólogos estadounidenses.

Las nuevas medidas de EE.UU. plantean aplicar aranceles de hasta el 15 % a los productos japoneses, al señalar que el apoyo estatal de Tokio a industrias como la automotriz, el acero y los semiconductores daña la economía estadounidense.

Además de Japón, los aumentos arancelarios también afectarán a economías como las de la Unión Europea, India, Japón, Singapur y Corea del Sur. La propuesta afectará hasta en un 20 % adicional a algunas importaciones chinas, que podrían verse afectadas por un aumento de hasta el 40 %.

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No serán sin embargo inmediatos, ya que bajo la ley invocada para imponer estos gravámenes, el Gobierno estadounidense debe cumplir antes varios procesos, incluidas audiencias, consultas públicas y otros pasos.

Washington justificó estas posibles subidas arancelarias en el "exceso de capacidad" de las economías sancionadas que, según la Casa Blanca, golpean directamente a la industria y el empleo estadounidense, además de denunciar prácticas comerciales que considera injustas y que desequilibran la balanza bilateral. EFE

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