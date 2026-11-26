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Conoce los cinco proyectos ganadores de Solve for Tomorrow 2026

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de noviembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cinco proyectos creados por jóvenes mexicanos fueron reconocidos con los primeros lugares de Solve for Tomorrow 2026, la iniciativa de Samsung México que promueve el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación para desarrollar soluciones con impacto positivo en las comunidades.

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En su 13.ª edición, Solve for Tomorrow reunió a más de 7 mil estudiantes mexicanos de entre 14 y 18 años de 30 estados de la República Mexicana, quienes desarrollaron 1,888 proyectos que enfrentaron desafíos relacionados con la sostenibilidad, la biodiversidad, la organización de la vida cotidiana y la salud.

Provenientes de distintas instituciones educativas del país, los cinco equipos premiados destacaron por el potencial, la innovación y el impacto de sus propuestas. A continuación, conoce los proyectos que obtuvieron los primeros lugares de esta edición.

Primer lugar: EcoSmart

Desarrollado por estudiantes del CUCEI y el CUCEA de la Universidad de Guadalajara, EcoSmart propone transformar la conciencia ambiental en acciones cotidianas. El sistema integra tecnología para la detección de residuos, educación y gamificación con el propósito de fomentar hábitos sostenibles y promover una gestión adecuada de los desechos.

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Segundo lugar: ServoFlex, tecnología que acompaña cada movimiento

Desarrollado por estudiantes del Conalep Villa de Reyes, en San Luis Potosí, ServoFlex explora el uso de la tecnología para apoyar la movilidad de los dedos en personas con artritis reumatoide. El prototipo integra servomotores, diseño e impresión 3D y programación con Arduino para ofrecer una alternativa de asistencia enfocada en una necesidad concreta.

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Tercer lugar: Hogar IA

Estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 13 "Tuxtla-Oriente", desarrollaron Hogar IA, un asistente inteligente pensado para facilitar la organización diaria. Mediante inteligencia artificial y comandos de voz, la herramienta ayuda a gestionar compromisos, establecer prioridades y anticipar factores como el tráfico, el clima y los tiempos de traslado.

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Cuarto lugar: Habitla

Creado por estudiantes de la Preparatoria San José del Valle, en Jalisco, Habitla es una solución que busca proteger a los insectos y polinizadores de la región mediante una casa inteligente. Sensores, energía solar y una aplicación con inteligencia artificial se combinan para monitorear el entorno, identificar especies y promover una convivencia más armónica con la biodiversidad.

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Quinto lugar: BIOCIELO: Escuela Verde de la Biosfera El Cielo

BIOCIELO es una plataforma educativa nacida en la Escuela Verde Secundaria Gral. Lic. Aarón Sáenz Garza, ubicada en Gómez Farías, Tamaulipas, que aprovecha la tecnología para despertar en niñas, niños y jóvenes el interés por la conservación de la Reserva de la Biosfera El Cielo. Mediante cámaras trampa y herramientas digitales, el proyecto los acerca a la investigación ambiental y al conocimiento de especies emblemáticas como el jaguar.

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Los equipos finalistas recibieron premios de hasta $100,000 MXN en productos Samsung. Asimismo, todos los estudiantes reconocidos obtendrán capacitaciones y mentorías para continuar desarrollando sus propuestas, fortalecer su estructura y ampliar su capacidad de generar un impacto positivo.

Conoce más sobre Solve for Tomorrow en: https://solvefortomorrow.mx/

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FUENTE Samsung Mexico